Cádiz Centro: "No hemos consensuado con el Ayuntamiento el reparto de las luces navideñas"

José Amaya, presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, ha respondido, a pregunta de este periódico, a las declaraciones de la concejala Ana Fernández sobre la responsabilidad que le atribuye al coletivo en el reparto de las luces navideñas en el casco histórico, a raíz de las quejas que ha provocado entre un buen número de comerciantes.

"Lo primero es que Cádiz Centro Comercial Abierto no representa a la totalidad de los comerciantes del centro histórico. En segundo lugar: quien instala el alumbrado es el Ayuntamiento de Cádiz, no nuestra asociación. Lo que se comentó con Montemayor Mures, la concejala de Comercio y Turismo es que preferíamos que se reforzasen bien las calles más comerciales en vez de volver a instalar el alumbrado del año pasado. Y eso es lo que se ha hecho en las calles más principales", explica el portavoz de los comerciantes.

"¿Que no todo el mundo está contento? Nunca, se pongan las luces que se pongan. Y eso no es de ahora, sino de hace muchos años. Lo que no se puede decir es que quien no esté contento, que hable con Cádiz Centro. No tiene ningún sentido porque no hemos sido nosotros quienes hemos decidido dónde se ponen. Por ejemplo, en Sacramento, donde tengo la óptica, no han puesto alumbrado. Y no pasa nada.", añade José Amaya.

"¿Consenso sobre donde se iban a instalar las luces? No, nada de nada. Se habló que se prefería un refuerzo más luminoso en las calles más comerciales del centro y sus alrededores a lo del año pasado, pero no se pidió ni se dijo en qué calles. Porque quien saca el pliego, quien adjudica a una empresa, la contrata y le dice qué tiene que hacer es el Ayuntamiento de Cádiz. Que ahora nos pasen a nosotros la patata caliente no me parece admisible. Quién ha decidido la luces que se ponen y dónde se ponen no es Cádiz Centro, sino el Ayuntamiento”, recalca el portavoz de los comerciantes.