El pasado sábado el Gobierno decretó el estado de alerta, que conmina a los ciudadanos a permanecer en sus casas salvo causa de fuerza mayor por la crisis sanitaria del coronavirus. Pero, ¿qué pasa con las personas sin hogar? En Cádiz hay más de un centenar de ciudadanos en esta situación y algunos de ellos han querido levantar la voz ante el "abandono" del Gobierno municipal.

Así, una joven colombiana que vive junto a su marido en el improvisado campamento ubicado en una de las alas de las Puertas de Tierra ha dado a conocer en un vídeo viral la situación y las reclamaciones de este grupo de personas ante una situación de extrema gravedad por el avance del COVID-19. "Sufrimos una pandemia mundial como todos sabemos y no han estado pendientes de nosotros aquí. El señor Kichi, si nos está escuchando, a ver si por fin cumple las promesas que dijo. ¿Por qué no abre las fincas que tiene cerradas para reubicar a esta gente? No nos mande aislarnos, porque aquí estamos limpios todos y aquí se quedan nuestras cosas".

Esta persona sin hogar lamenta que "aquí nadie apareció a traer comida, porque los comedores cerraron y aquí hay gente que no tiene dinero. Lo que queremos pedir no es que nos regalen nada, un techo digno y trabajo es lo que queremos". "Haga algo por su gente, abra las fincas, que usted no se está lucrando de ello y colabore con la gente que necesita techo. Haga lo que tenga que hacer, mire en la situación en la que estamos y estamos hartos de pedir ayuda... no ha venido ni una sola vez a hablar con nosotros. Abra las fincas, que hay pandemia", subraya.