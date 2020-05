El coronavirus da la puntilla al café-teatro El Vagamundos de Paco Trujillo 'Catalán'

Cuando la desescalada llegue a la fase en la que los bares, como buenamente puedan, abran sus puertas, ya no estará El Vagamundos. Esta cafetería de la calle Javier de Burgos casi besando El Palillero cerró sus puertas a mediados de marzo cuando se decretó el estado de alarma y ya no las volverá a abrir. Su propietario, Francisco Javier Trujillo, más conocido como Paco ‘Catalán’ en el mundo del Carnaval, dejará atrás diez años y medio de historia.

El coronavirus ha sido la puntilla. Dice Paco que “después de mucho sopesarlo no puedo seguir. Y me duele, claro que me duele, por tantos buenos clientes y amigos, pero es inviable”. El Vagamundos se sustentaba en desayunos, meriendas y espectáculos nocturnos que el propio dueño programaba, buena parte de ellos relacionados con la fiesta gaditana. “Sin almuerzos ni cenas y con este verano ya encima, de restricciones con un 50 por ciento del aforo, es imposible mantener el negocio. Le unimos que el verano no es la época fuerte de El Vagamundos y el precio del alquiler, y nos encontramos con muchos obstáculos”, destaca Trujillo.

El local es bien amplio y tiene un escenario que Paco instaló en honor a su padre, el comparsista gaditano Antonio Trujillo ‘Catalán Grande’, luciendo fotografías de la exitosa trayectoria de este carnavalero. Era, para muchos aficionados al Carnaval de fuera de Cádiz, un lugar de visita obligada, lo que para Trujillo ha sido “un honor” durante esta década.