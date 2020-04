'Somewhere over the rainbow' de 'El mago de Oz' en versión gaditana

Perfectamente sincronizados y cada uno desde su casa. Una maravilla. De esta manera interpretan confinados los miembros de la Camerata de Plectro A Tempo, dirigida por Eduardo Bablé, el mítico tema Somewhere over the rainbow, una balada compuesta por Harold Arlen para la película de 1939 El mago de Oz, ganadora del Óscar a la mejor canción original.

Todo un clásico cuya adaptación corresponde a Bablé y está creada para doble bandurria, doble laúd, doble guitarra y contrabajo. Participan en esta actuación confinada conocidos miembros de orquestas de coros carnavalescos, entre ellos el propio Bablé o los autores Adela del Moral o José Manuel Pedrosa. Intervienen como bandurrias Auxi Gener, Eduardo Bablé, Maribel de los Reyes, Marta Rodríguez y Jesús Barroso. Con los laúdes, Elena Grosso, Noemí Muñoz, Yoli Pérez, Adela del Moral, Jose Manuel Pedrosa y Lolo Monroy. Jesús Rivera y Antonio Ramírez tocan la guitarra y Antonio Nieto se encarga del contrabajo.