El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, encabezado por su presidente, Juancho Ortiz, y con la asitencia de la concejal Maite González García-Negrotto, se ha reunido esta mañana con representantes de la Plataforma de Autónomos Unidos Cádiz, que viene reivindicando semanas atrás diversas medidas de apoyo de las administraciones públicas a este colectivo que, según coincidieron ambas partes “es sin duda el más castigado por la paralización de la actividad que la pandemia provocó desde mediados de marzo, y por eso mismo necesitan ya de la adopción de medidas reales que alivien la falta de actividad e ingresos que sufren desde esa fecha”.

Juancho Ortiz no solo expresó su apoyo a estas reivindicaciones, sino que informo de las peticiones que el Grupo Municipal Popular viene realizando al Equipo de Gobierno de Kichi desde los primeros días del cese de actividad. Entre esas medidas lo autónomos gaditanos coinciden en solicitar acciones concretas como la exención del pago de tasas e impuestos municipales durante 2020, donde se incluyen el IBI, la tasa de basura, la ocupación de vía pública o terrazas, no ya durante el periodo de cierre, algo que Juancho Ortiz califico de “obligado por que lo contrario sería un abuso inconcebible, sino durante todo el 2020. Los autónomos son los verdaderos creadores de empleo en este país. Y esta crisis –si no tienen la ayuda de todos- se va a llevar por delante a muchos de ellos”.

Más información Los autónomos celebran una manifestación en coche para protestar por su "crítica" situación

Los populares también solicitaron –una vez más- una línea de ayudas municipales para el alquiler de locales de autónomos, ya que muchos de ellos han tenido ingresos cero durante tres meses y prevén una recuperación lenta y difícil de la actividad. “Lo único que se aprobó fue una supuesta línea de ayuda a comerciantes y hosteleros que se quedó, como todo lo que hace Kichi, en un anuncio en prensa y en redes. Nadie sabe nada de esa medida, solo que eran 70.000 euros para cada uno de esos dos colectivos, lo que es evidentemente insuficiente. Y eso si de verdad lo pusieran en marcha”, indicó Ortiz.

Los populares gaditanos creen que es “imprescindible que el Gobierno de la Nación articule ya mecanismos reales de ayuda que liberen los prestamos ICO a los que parece imposible acceder según cuenta los propios autónomos, imprescindible también que los ayuntamientos y la Diputación de Cádiz coordinen las líneas de ayuda en todos los sentidos que reclaman quienes ven peligrar su empleo y el empleo que generan, y también que la Junta de Andalucía, por ahora la única que ha aprobado un ingreso directo a autónomos, se asegure de la llegada real de esa ayuda de 300 euros que se aprobó”.