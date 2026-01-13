El convenio del nuevo hospital de Cádiz, pendiente de la firma

Han pasado ya tres meses y 11 días desde que Zona Franca, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz se sentaron y acordaron suscribir un convenio urbanístico para que Zona Franca ceda a la administración autonómica el suelo de la antigua factoría de Casa donde se construya ese futuro hospital que nunca termina de arrancar. Un documento que entonces se daba por hecho de que estaría ultimado en cuestión de días. Tres meses y 11 días después, el convenio está únicamente a falta de fijar un día, una hora y un sitio en el que los responsables de las tres administraciones firmen. Lo único que falta, pues, "es que se cierre una fecha".

Así lo ha asegurado este martes el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha insistido en que la demora que está teniendo este paso decisivo para el futuro hospital se debe a la dificultad de que las tres administraciones cierren un encuentro para plasmar con su firma el acuerdo de un convenio que, según se desprende de las palabras del alcalde, ya tendría todos los parabienes técnicos aprobados y todos los puntos y cuestiones aclarados y acordados entre las tres partes.

En esta línea, ha mencionado el alcalde la "complejidad" de cuadrar las agendas, sobre todo en los casos de la administración nacional (en referencia a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero) y también de la autonómica (sin precisar si tiene que ser el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien suscriba el convenio, o el titular de Sanidad, Antonio Sanz).

Ha querido recordar Bruno García la operación iniciada bajo su mandato como alcalde para "intentar dar soluciones" a "un bloqueo" que existía respecto a este suelo y, con ello, al futuro hospital. "Estábamos convencidos de que si nosotros éramos activos, podíamos desenredar el nudo y por eso hicimos muchas propuestas", trasladó para seguir recordando que finalmente el Gobierno de España decidió la cesión gratuita del suelo en favor de la Junta, "que es una fórmula sencilla" pero que se tiene que plasmar en un convenio urbanístico que entre otras condiciones debe establecer "un plazo y las fechas" que también provocaron otro desencuentro entre el Estado (que hablaba de un proyecto a 8 años) y la Junta (que no lo veía posible en menos de 12 años).

Todo eso estaría ya superado, a juicio de Bruno García, que insistió en que "realmente lo que queda es firmar". Con ello, además, quiso el alcalde despejar posibles fantasmas, asegurando que en este trámite en el que se encuentra la operación del hospital desde el pasado octubre "no hay nada extraño". "Todo lo que queda es firmar, y espero que sea pronto", dijo una vez más.