Un paso más para la construcción en Cádiz de cinco viviendas de alquiler social en San Juan Bautista

La empresa municipal Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz (Procasa) ha sacado a licitación las obras de construcción de cinco viviendas protegidas en la calle San Juan Bautista, número 17.

En concreto, el Consejo de Administración de Procasa, presidido por la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ha aprobado el proyecto básico y de ejecución, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares, “dando así luz verde a un nuevo paso en nuestro compromiso y trabajo por incrementar el parque público de vivienda destinado al alquiler social”.

Así lo ha asegurado la edil, que ha explicado que la licitación cuenta con un presupuesto base de 821.157,30 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses desde el inicio de las obras. Este procedimiento se realizará mediante licitación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, por procedimiento abierto simplificado.

Sanjuán ha señalado que “estas cinco viviendas protegidas se sumarán a la oferta municipal de vivienda social, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades habitacionales de la ciudadanía y facilitar el acceso a una vivienda digna a personas y familias con mayores dificultades económicas”.

Atención a mujeres víctimas de violencia de género

Asimismo, el Consejo de Administración de Procasa también ha aprobado el nuevo pliego regulador para la cesión en arrendamiento de viviendas municipales a entidades sociales sin ánimo de lucro, una iniciativa que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con las políticas sociales y atención a colectivos más vulnerables.

Sanjuán ha subrayado que en este nuevo pliego se incorpora por primera vez la posibilidad de que entidades sociales dedicadas a la atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género puedan optar a la cesión de una vivienda municipal para el desarrollo de proyectos de alojamiento temporal.

Se trata de una medida solicitada por la Fundación Municipal de la Mujer, que venía trasladando la necesidad de contar con este recurso habitacional como elemento clave para garantizar la seguridad, la autonomía y la recuperación de las mujeres que sufren violencia machista.

En ese sentido, Sanjuán ha señalado que “esta modificación de las bases supone un paso adelante muy importante, ya que incorpora la vivienda pública como una herramienta esencial dentro de la red de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, facilitando espacios seguros desde los que iniciar un proceso de recuperación personal y social”.

El programa de cesión de viviendas municipales a entidades sociales se enmarca en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y contempla la adjudicación de una vivienda al año del parque público gestionado por Procasa para el desarrollo de proyectos de interés social.

Hasta el momento, el Ayuntamiento gaditano ha cedido seis viviendas municipales a entidades sociales, de las que cinco están destinadas a proyectos dirigidos al colectivo de personas sin hogar y una a la entidad FAEM, para la atención a personas con problemas de salud mental.

“Con la aprobación de este nuevo pliego, ampliamos el abanico de colectivos prioritarios, dando respuesta a realidades sociales que requieren de un alojamiento temporal como parte fundamental de la intervención social”.

Así, la edil ha destacado que “la violencia de género no puede abordarse solo desde la emergencia, sino también desde políticas estructurales como el acceso a una vivienda segura, que permita a las mujeres reconstruir su vida con dignidad”.

Las nuevas bases mantienen los criterios y requisitos ya establecidos en convocatorias anteriores, primando la calidad y viabilidad de los proyectos, su interés social y el número de personas beneficiarias, e inician un nuevo procedimiento de selección de entidades sociales, que será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la web de Procasa.

“Esta iniciativa refleja la voluntad de este Ayuntamiento de combinar la gestión de la vivienda pública con un marcado carácter social, reforzando la colaboración con el tejido asociativo de la ciudad y avanzando hacia una Cádiz más justa, igualitaria y comprometida con quienes más lo necesitan”.