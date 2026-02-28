Condenan al Ayuntamiento de Cádiz a una reparación de más de 11.000 euros por una farola mal instalada

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz ha condenado al Ayuntamiento de Cádiz a efectuar las reparaciones necesarias en el garaje subterráneo del Edificio Emilio Castelar, 11, que sufre graves filtraciones de agua desde el año 2011 a causa del mal anclaje de una farola del alumbrado público en la acera. En 2021 esta obra estaba valorada en 11.164,67 euros. La sentencia también condena en costas al consistorio, aunque solo limitada a 500 euros más iVA.

Se da la circunstancia de que el edificio lo construyó la empresa municipal Procasa, si bien desde que se vendiesen las viviendas, el bloque, incluido su garaje, pertenece a la Comunidad de Propietarios del Edificio Emilio Castelar,11, que fue la que presentó reclamación de responsabilidad patrimonial el 9 de septiembre de 2022.

En cualquier caso, los damnificados llevaban presentando escritos a Procasa comunicando las filtraciones desde que comenzasen a producirse en 2011. El 24 de enero de 2024 la empresa municipal presentó alegaciones entendiendo su incompetencia para conocer cualquier recurso por el carácter privado de la propiedad inmobiliaria afectada. Previamente, en marzo 2017, el entonces teniente de alcalde delegado de Alumbrado Público atribuyó la responsabilidad de la reparación a Procasa.

"Por la indicada recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo el 31 de marzo de 2023 contra la desestimación presunta por el Ayuntamiento de Cádiz de su reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 9 de septiembre de 2022 por los daños sufridos en el garaje subterráneo del edificio debido al anclaje de la farola de alumbrado público situada en el acerado, instando se proceda a su reparación", relata la magistrada en la sentencia.

"En el caso de autos, ha quedado probado de los informes que obran en la documentación presentada la existencia de daños en el garaje imputables a filtraciones desde la plaza pública, de titularidad municipal, que si bien se viene denunciando ante el Ayuntamiento de Cádiz al menos desde 2017, que no se han reparado por lo que los mismos han ido aumentando, no siendo hasta el 9 de septiembre de 2022 cuando se formaliza una reclamación patrimonial, sin que reciba respuesta", se dictamina.

"Sin perjuicio de la responsabilidad derivada de la construcción, lo cierto es que las obras se recepcionaron el 8 de septiembre de 2004, y fueron asumidas por el Ayuntamiento demandado, por lo que será este quien responda de los daños causados, sin perjuicio de las acciones si las tuviera frente a la empresa constructora, cuando además el mantenimiento de las vías y plazas públicas corresponde al Ayuntamiento, al igual que todas las instalaciones del alumbrado público", señala la magistrada.

"Por ello procede declarar la responsabilidad patrimonial municipal en relación con los daños causados, si bien la demanda carece de una descripción detallada de los daños producidos en el garaje, por lo que deberá ser en ejecución de sentencia cuando se proceda a identificar los mismos, conforme al informe municipal, no aportado a los autos, que refería en 2021 un coste de 11.164,67€, condenando al Ayuntamiento de Cádiz a su reparación", concluye la sentencia contra la que ya no cabe recurso alguno.