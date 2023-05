Los nuevos pisos turísticos en Cádiz huyen a Puerta Tierra

Desde que el Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha la nueva ordenación hotelera de la ciudad, con una limitación de las viviendas turísticas, la apertura de nuevas VFT se está concentrando especialmente en barrios de Puerta Tierra, evitando los controles impuestos en el casco antiguo de la capital.

De las últimas veinte VFT registradas por la Junta de Andalucía, trece se ubican en suelo de extramuros, rompiendo de esta forma la tendencia de instalarse en intramuros que se venía produciendo hasta ahora desde las llegada de este nuevo tipo de hospedaje.

Así, la administración regional ha autorizado pisos turísticos en Pintor Zuloaga, en la avenida de Andalucía, en Zurbarán, en la plaza de Jerez, en Santa María de la Soledad e incluso en calles que hasta ahora no contaban con esta oferta de hospedaje como Huerta del Obispo.

También han llegado las VFT a la calle de San Leonardo, en los Chinchorros, ocupando una de las viviendas recién entregadas en la zona.

Frente a ello, las nuevas VFT que se han autorizado en el casco histórico se limitan en número y se concentran especialmente en el barrio de Santa María, frente a zonas ya saturadas, y por ello prohibidas por el Ayuntamiento, como son La Viña y el centro.

El Ayuntamiento lleva varias semanas reclamando a la Junta un mayor control de las nuevas VFT, a fin de que éstas cumplan con la norma municipal. En este sentido se han localizado ya pisos registrados en Turismo que incumplen el ordenamiento aprobado por el pleno.

A la vez que se mantiene un cierto crecimiento en las VFT (2.437 pisos con 11.559 plazas, según el registro de la Junta, aunque este número no tiene en cuenta los pisos ilegales ni los que ya no se usan como tales, pero no se han dado de baja), sí se está cumpliendo la norma en la apertura de pisos y apartamentos turísticos en los bajos de inmuebles en Puerta Tierra, como está pasando en proyectos que se están ejecutando en el Paseo Marítimo, en la calle Brasil o en Bahía Blanca.

Las más de 2.400 VFT registradas en Cádiz suponen más del 10% del parque inmobiliario en el casco antiguo (contando pisos de segunda residencia y los que estén vacíos). Además, esta cifra supera el número de viviendas que hay en el barrio de Santa María, donde también han abierto nuevos centros de hospedaje.

Los estudios municipales indican que la ciudad apenas tiene capacidad para incrementar en unas 3.000 viviendas su actual parque residencial, insuficiente para la demanda existente.