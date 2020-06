Convocan un concentración contra la retirada de la bandera arcoíris del Ayuntamiento de Cádiz

Varios colectivos han puesto en marcha una protesta por la retirada de la bandera LGTBI del Ayuntamiento de Cádiz tras un auto judicial.

Cádiz Diversa, Cuerpos Perifericos en Red y Aghois Lgtb+ Cádiz convocan una concentración para el próximo lunes a las siete de la tarde en la Plaza de San Juan de Dios.

El Ayuntamiento de Cádiz deberá retirar de la casa Consistorial la bandera arcoíris que había sido izada junto a las oficiales con motivo de la Semana del Orgullo, que comienza este 28 de junio y que se celebra con diferentes actos, que ya han empezado en laprovincia.

Así lo ha dictaminado en una resolución judicial el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz, tras la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Cristianos al considerar que este acto va en contra de la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos.

Sin embargo, el magistrado del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, Luis Carlos Martín, ha rechazado, por defectos procesales, adoptar una medida cautelarísima que también había solicitado la Asociación Española de Abogados Cristianos para que en los edificios de las instituciones de Aragón no se exhiba la bandera arcoíris.

Más allá del coronavirus, esta edición del Orgullo está marcada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos. La reacción de las instituciones al fallo no ha sido unánime, ya que si bien hay administraciones como el Ayuntamiento de Madrid que han confirmado que no colgarán la bandera arcoíris de sus balcones, otras, como los consistorios de Cádiz, Barcelona o Valladolid (donde también ha presentado denuncia Abogados Cristianos), los gobiernos autonómicos de La Rioja y Cataluña o el Parlamento de Navarra, sí lo han hecho.