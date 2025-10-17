Una comerciante de Cádiz, sobre la subida de la cuota de autónomos: "Ahora mismo me la suben y tengo que cerrar"

Una nueva subida de la cuota de autónomos preocupa los pequeños comerciantes de Cádiz. La posibilidad de que aumente el aporte a la Seguridad Social entre 17 y 206 euros supone una amenaza para algunos pequeños emprendedores. Anabel Camacho regenta una tienda de artículos para niños y bebés llamada Mi Estrellita en la calle Periodista Emilio López de Cádiz. La comerciante es muy tajante a la hora de explicar lo que sucedería si le sube la cuota de autónoma: "Ahora mismo me la suben y tengo que cerrar la tienda".

Camacho explica que "un comercio pequeño como el mío hoy en día no vive, sino que sobrevive para pagar". Sí apunta que la cuota de autónoma no es su mayor gasto. "El dinero se va sobre todo en el alquiler y lo que más cuesta después es el autónomo, que pago unos 300 euros al mes. Entiendo que tengo que pagar impuestos para que después vayan a sanidad, educación, carreteras... a todo lo que tenga que ir, pero cuando te das cuenta no tienes ganancias", relata.

Además, sobre su sector señala que no tiene una estabilidad a lo largo de todo el año, sino que "los meses buenos, como el de diciembre, son un trampantojo porque si ganas más tienes que guardar para meses como enero o febrero, que son muy bajos".

Al final, cualquier vicisitud que se presenta es un problema más que aumenta la bola de la situación del pequeño comercio. "El comercio en Cádiz ha bajado muchísimo. Entre las ventas por internet y que la gente que viene a Cádiz a tomar un café y darse un paseo no tiene dónde aparcar... Es que antes venía gente de San Fernando o Puerto Real y ahora no quiere gastar en el parking o la zona azul, por lo que no compran aquí y compran en su localidad", expone.