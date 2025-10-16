"La subida de las cuotas de los autónomos nos va a partir a los taxistas por la mitad". De esta forma tan taxativa se expresa el presidente de la asociación Radio Taxi Cádiz, Rafael Reyes, ante la propuesta elevada por la Seguridad Social para aumentar las cotizaciones de los autónomos entre 17 y 206 euros al mes a partir de 2026 en función de sus ingresos. Aunque todavía no es definitivo y a partir de ahora se abrirá un proceso de negociación entre los agentes sociales, el Gobierno central y el resto de partidos políticos, sí ha empezado a sembrarse cierta inquietud entre los trabajadores por cuenta propia ante la posibilidad de que los costes para ejercer su actividad se disparen.

Reyes pone como ejemplo su situación actual al decir que "vamos a lo justo con los gastos" que hay que afrontar para poner un taxi en la calle. Así, actualmente paga en torno a 450 euros al mes de autónomo. Sí reconoce que, como en su caso, "cuando llegas a una cierta edad, nuestra previsión está hecha para pagar una cotización más alta de lo normal ya que te acercas a la jubiliación, por lo que te queda una pensión más alta".

Pero el representante de Radio Taxi Cádiz insiste en el problema de los costes que tiene su sector, centrándose como ejemplo en lo que cuesta el seguro de su vehículo. "Están pidiendo cantidades desorbitadas, entre 4.000 y 5.000 euros de seguro para los compañeros nuevos, ya que no tienen un histórico de tiempo trabajado. Además de que no hay pensamiento de que baje. Yo pago 1.500 euros pero porque tengo una bonificación del 55%. Tengo un historial de siniestralidad cero, por lo que tengo la máxima bonificación".

Profesional desde 1998, Rafael Reyes cuenta sobre la evolución de los autónomos que "esta siempre se da en la cuota, ya que desde que empecé los derechos son casi los mismos, por no decir que los mismos. No puedes ponerte malo ya que no empiezas a cobrar hasta que pase x tiempo. Ahora es un poquito antes, pero una simple gripe te cuesta el dinero".

Con todo, sigue explicando Reyes sobre la situación de los autónomos, y del taxi en particular, que "nosotros salimos a la calle con menos 50 o 60 euros en el bolsillo, ya que los gastos son los mismos y los tengo que seguir pagando: el coche, el seguro, el autónomo, la asociación... Empezamos el día con menos 50 euros y tenemos que hacer eso para después sacar dinero para nosotros".

Reyes asegura que "desde la Federación Andaluza del Taxi estamos pendientes de que se pueda hacer algo en instancias mayores. Esperemos que no se lleve a cabo porque cada vez va a pasar más como en otras profesiones, que cada vez va a haber menos gente ya que hay que invertir en la licencia del taxi y los gastos, y los números no son rentables. Tú tienes que poner todo para poder trabajar y cada vez nos están exprimiendo más".

Por su parte, Anabel Camacho regenta una tienda de artículos para niños y bebés llamada Mi Estrellita en la calle Periodista Emilio López. También es muy tajante a la hora de explicar lo que sucedería si le sube la cuota de autónoma: "Ahora mismo me la suben y tengo que cerrar la tienda".

Camacho explica que "un comercio pequeño como el mío hoy en día no vive, sino que sobrevive para pagar". Sí apunta que la cuota de autónoma no es su mayor gasto. "El dinero se va sobre todo en el alquiler y lo que más cuesta después es el autónomo, que pago unos 300 euros al mes. Entiendo que tengo que pagar impuestos para que después vayan a sanidad, educación, carreteras... a todo lo que tenga que ir, pero cuando te das cuenta no tienes ganancias", relata.

Además, sobre su sector señala que no tiene una estabilidad a lo largo de todo el año, sino que "los meses buenos, como el de diciembre, son un trampantojo porque si ganas más tienes que guardar para meses como enero o febrero, que son muy bajos".

Al final, cualquier vicisitud que se presenta es un problema más que aumenta la bola de la situación del pequeño comercio. "El comercio en Cádiz ha bajado muchísimo. Entre las ventas por internet y que la gente que viene a Cádiz a tomar un café y darse un paseo no tiene dónde aparcar... Es que antes venía gente de San Fernando o Puerto Real y ahora no quiere gastar en el parking o la zona azul, por lo que no compran aquí y compran en su localidad", expone.