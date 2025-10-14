Las cuotas de los autónomos podrían subir entre 17 y 206 euros mensuales para 2026

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de cotización para los trabajadores autónomos que supondrá un incremento progresivo de las cuotas mensuales desde 2026 y hasta 2031. El planteamiento, que ya ha sido trasladado a las principales organizaciones del sector, prevé subidas que oscilan entre los 17 y los 206 euros al mes según los rendimientos netos de cada profesional.

El objetivo del Ejecutivo, según ha defendido el departamento que dirige Elma Saiz, es ajustar las bases de cotización a los ingresos reales y evitar que los autónomos coticen por debajo de lo que realmente ganan. De esta manera, se busca que las prestaciones futuras —especialmente las pensiones— se acerquen a las de los trabajadores por cuenta ajena.

Subidas por tramos de ingresos

En la tabla reducida, que agrupa a los autónomos con menores ingresos, las cuotas experimentarán subidas moderadas pero continuadas.

Los profesionales con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales pasarán de pagar 200 euros actuales a 217,37 euros en 2026, cifra que escalará a 234,73 en 2027 y 252,10 en 2028.

En el siguiente tramo, de 670 a 900 euros de ingresos, la cuota mensual subirá de 220 a 234,85 euros en 2026, a 249,70 euros en 2027 y a 264,56 euros en 2028.

Por su parte, quienes declaran entre 900 y 1.166 euros al mes verán un incremento desde los 260 euros actuales hasta 271,24 euros en 2026, 282,47 en 2027 y 293,71 en 2028.

Las cuotas más altas superarán los 1.200 euros

En la tabla general, que agrupa a quienes superan los 1.166,7 euros mensuales de rendimiento neto, el Ministerio ha propuesto 12 tramos de cotización. Las cuotas irán desde los 302 euros para quienes ganen entre 1.166 y 1.300 euros, hasta 796,24 euros para los que superen los 6.000 euros. Actualmente, estos mismos grupos pagan entre 291 y 590 euros, respectivamente.

De mantenerse el ritmo de actualización, para 2027 las cuotas oscilarían entre 313 y 1.002,49 euros mensuales, y en 2028 se moverían en una horquilla de 324 a 1.208 euros.

Según datos de la Seguridad Social, el 40% de los autónomos (unos 1,38 millones de personas) se sitúan en los tres primeros tramos de cotización, con ingresos inferiores a 1.166 euros. En el extremo opuesto, más del 15% —unos 570.000 autónomos— se ubican en los tramos más altos, por encima de los 3.600 euros al mes.

Un intento de equiparar pensiones

Desde el Ministerio subrayan que esta reforma persigue una mayor justicia contributiva. Según sus cálculos, en 2022 un autónomo con una base mínima de 960 euros recibía una prestación por cese de actividad de 672 euros, mientras que en 2026 esa cantidad ascenderá a 1.355 euros, prácticamente el doble.

La intención es que las bases mínimas sigan una evolución lineal entre 2028 y 2031, ajustándose progresivamente a los ingresos reales y al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, si el SMI aumenta, también lo hará la base mínima de los autónomos para que nadie cotice por debajo de sus ingresos.

Actualmente, la pensión media de jubilación en el régimen general es de 1.666 euros, mientras que la de los autónomos se sitúa en 1.010 euros, más de 600 euros de diferencia.

Cambios en la tarifa plana y más protección

El Gobierno también propone actualizar la tarifa plana para nuevos autónomos, de modo que represente el 40% de la cuota reducida del tramo más bajo. Es decir, cuando las bases o el SMI cambien, la tarifa plana se adaptará automáticamente. Hoy, los 80 euros mensuales equivalen al 40% de la cuota reducida actual (200 euros).

Además, la propuesta incluye una mejora en la protección social del colectivo. Se prevé flexibilizar los requisitos económicos para acceder al cese de actividad, facilitar la prestación por reducción de jornada o suspensión de contratos, y extender las ayudas en situaciones de emergencia sin exigir periodos de carencia.

También se contemplan adaptaciones específicas para sectores con ingresos variables, como el campo o la pesca, y mejoras en las prestaciones por nacimiento y cuidado de menores o por enfermedades graves.

Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un sistema más justo y progresivo, que garantice una mayor protección a los más de 3,3 millones de trabajadores autónomos en España y reduzca la brecha con los asalariados en materia de derechos y prestaciones.