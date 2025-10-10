Esta es la ayuda de más de 1.500 euros que pueden pedir los nacidos entre 1960 y 2022 si cumplen estos requisitos

El sistema de la Seguridad Social mantiene activa una ayuda económica destinada a garantizar unos ingresos mínimos a las personas y familias con recursos limitados. Se trata del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación no contributiva que puede suponer más de 1.500 euros acumulados, según la situación familiar y los complementos aplicables. Esta medida, de carácter estatal, busca reducir la desigualdad y ofrecer un soporte económico a quienes se encuentran en riesgo de exclusión social o carecen de ingresos suficientes.

¿En qué consiste esta ayuda?

El Ingreso Mínimo Vital se configura como una prestación económica mensual que asegura un nivel mínimo de ingresos, complementando los recursos de las personas beneficiarias hasta alcanzar el umbral fijado por la normativa. Aunque puede solicitarse por personas de distintas edades, en los últimos meses ha cobrado relevancia la información sobre quienes nacieron entre 1960 y 2022, un rango que abarca tanto a trabajadores en activo como a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La cuantía no se entrega como un pago único, sino que corresponde a una asignación mensual que, al acumularse durante varios meses o incluir complementos familiares, puede superar los 1.500 euros.

Requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital

Para acceder a esta ayuda, deben cumplirse las condiciones fijadas por la Seguridad Social:

1. Residencia y nacionalidad

Debe acreditarse la residencia legal y efectiva en España , así como el empadronamiento.

, así como el empadronamiento. Las personas extranjeras han de disponer de permiso de residencia en vigor.

2. Situación económica

Los ingresos y el patrimonio del solicitante o la unidad de convivencia no pueden superar los límites establecidos anualmente.

del solicitante o la unidad de convivencia no pueden superar los límites establecidos anualmente. Se tiene en cuenta el total de rentas y prestaciones recibidas, como subsidios o pensiones contributivas.

3. Unidad de convivencia

El cálculo de la prestación se realiza en función de la unidad de convivencia , es decir, el conjunto de personas que comparten vivienda y gastos.

, es decir, el conjunto de personas que comparten vivienda y gastos. Cualquier modificación de la composición familiar o de ingresos debe comunicarse a la administración.

4. Obligaciones adicionales

Debe mantenerse actualizada la información personal y económica.

La administración puede solicitar la participación en planes de inclusión social o laboral, especialmente en los casos de vulnerabilidad prolongada.

Cuantías actualizadas en 2025

Según los baremos vigentes, las cuantías mensuales son las siguientes:

Persona adulta sola: 658,81 euros/mes

Adulto con un menor o dos adultos: 856,46 euros/mes

Adulto con dos menores o tres adultos: 1.054,10 euros/mes

Hogares con más miembros: hasta 1.449,39 euros/mes, a lo que pueden añadirse complementos por hijos menores o situaciones específicas.

Procedimiento de solicitud

El trámite se realiza a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, donde también está disponible un simulador online que permite comprobar si se reúnen los requisitos y cuál sería la cuantía aproximada. También puede presentarse de forma presencial en los centros de atención del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante cita previa.

Una vez aprobada, la prestación entra en vigor el día 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud. La administración mantiene un sistema de control y revisión periódica para asegurar que se siguen cumpliendo las condiciones.

Colectivos más beneficiados

Esta ayuda resulta especialmente relevante para:

Familias con hijos menores o personas dependientes .

. Hogares sin ingresos estables o con rentas por debajo del umbral .

. Personas desempleadas de larga duración o sin derecho a prestaciones contributivas.

El Ingreso Mínimo Vital constituye, en definitiva, un instrumento clave en la política social española para garantizar un sustento económico básico a quienes más lo necesitan, especialmente en un contexto de encarecimiento del coste de vida y precariedad laboral.