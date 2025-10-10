Así fue la reacción de esta abuela gaditana probando el matcha por primera vez: "Esto no lo puedo tragar"

La gaditana Pepa Carrión Real, de 91 años, se ha convertido en la protagonista inesperada de uno de los vídeos más compartidos de TikTok en los últimos días, con más de 8 millones de visitas. Durante sus vacaciones en Zaragoza, donde viajó para cumplir su deseo de visitar a la Virgen del Pilar, su familia la grabó probando por primera vez el famoso té matcha, la bebida japonesa de moda entre los jóvenes. El resultado no pudo ser más espontáneo: "¡Esto no lo puedo tragar!", tras escupirlo sin reparo.

De Cádiz a Zaragoza por su 91 cumpleaños

El vídeo, publicado por su nieta Blanca (@blancaberfer), acumula ya millones de visualizaciones y comentarios. En él se ve a Pepa, elegante y sonriente, sosteniendo con curiosidad el vaso verde que creía que contenía un batido de aguacate. Pero bastó un sorbo para que su expresión cambiara por completo. "¡Qué amargo, por Dios!", se le oye decir, mientras sus familiares no pueden contener la risa.

"Somos de Cádiz y estábamos en Zaragoza de vacaciones. Fue uno de los regalos que le hicimos por su cumpleaños, porque quería visitar a la Virgen del Pilar", cuenta uno de sus sobrinos-nietos. La familia asegura que Pepa lo prueba todo, y que su vitalidad es contagiosa. "Tiene una energía impresionante y muchas ganas de vivir. Siempre dice que su espíritu es el de una niña de 16 años, aunque camine con un andador, y asegura que no quiere morirse. Lo repite cada semana", explican entre risas.

Un espíritu joven con mucha guasa gaditana

Lejos de tomarse mal la experiencia, Pepa no tardó en bromear sobre su reacción. "Decía que si seguía bebiendo eso, acabaría en urgencias", cuentan sus nietos, que reconocen que su abuela no se resiste a probar lo que ve “atractivo o moderno”, aunque luego no siempre le guste.

Esa mezcla de espontaneidad, humor y ternura ha conquistado a miles de usuarios, que han llenado el vídeo de comentarios cariñosos. Muchos destacan el desparpajo de la abuela y la autenticidad de su reacción frente a una bebida que sigue generando opiniones divididas. "Por fin una persona sincera con respecto al té macha. señora me encantas!"; "El Matcha al igual que el sushi, son de eas comidas/bebidas que la gente solo consume por moda, no por gusto".

Otros usuarios afirman que este té sí que está bueno y que depende de cómo esté elaborado puede tener un sabor más dulce y apetitoso.

Un vídeo que celebra la alegría de vivir

Más allá de la anécdota, el vídeo de Pepa Carrión refleja algo más profundo: la vitalidad y las ganas de disfrutar que mantiene intactas a sus 91 años. "Ella lo prueba todo. Tiene curiosidad por todo lo nuevo, aunque luego no le guste", asegura su familia.

Entre risas, cariño y un toque de sorna gaditana, esta abuela ha conseguido recordarle a miles de personas que la edad no es un límite para seguir descubriendo cosas —aunque el matcha no haya sido precisamente un éxito en su paladar.