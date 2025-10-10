La emotiva reacción de Paz Padilla al compromiso de su hija Anna Ferrer: "¡Por fin se casa la niña!"

La noticia del compromiso de Anna Ferrer, hija de la presentadora Paz Padilla, ha generado una ola de emoción entre seguidores, familiares y medios. Pero pocas reacciones han sido tan esperadas como la de la propia madre. En un gesto sincero y visceral, Paz ha compartido sus sentimientos: "¡Por fin se casa la niña!". Asimismo, al hablar del momento que vive añadió con ternura: "Si estoy llorando ahora, no sé cómo estaré el día de la boda".

Un anuncio cargado de ilusión

La joven influencer y empresaria anunció su compromiso con Mario Cristóbal mediante una publicación en Instagram. En la imagen aparece junto a él, mientras él la abraza por detrás y ella luce el anillo de compromiso. El texto elegido no dejó dudas: "Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!".

Este anuncio fue la confirmación pública de una relación que, aunque ya llevaba varios años en discreción, ahora adquiere una nueva dimensión. Muchos han querido acompañar la pareja con felicitaciones cargadas de emoción, y entre ellas destaca la de su madre, con un mensaje cargado de cariño y emoción.

La reacción de una madre emocionada

Más allá de "me gusta" o comentarios, Paz Padilla quiso mostrar su cercanía al compartir en sus historias de Instagram la misma imagen que publicó Anna, acompañada del mensaje "Se me casa la niña". "Desde que me lo contó tenía una emoción en el corazón y yo lo quería contar. Ella me decía, '¡por favor no lo digas! Estate calladita'. Lo quería contar ella y yo tenía que esperar a que se lo dijera a todo el mundo. Por fin ya puedo decirlo porque ya lo ha hecho público. Lo puedo gritar al viento. ¡Ay Dios mío!".

Pero esa no fue la única manifestación: sus palabras reflejan la mezcla de orgullo, ternura y anticipación que siente en estos momentos tan especiales. La expresión "Si estoy llorando ahora, no sé cómo estaré el día de la boda" da cuenta de la intensidad emocional que vive al ver a su hija dar este gran paso de vida.

Con el corazón en la mano, la gaditana le dedicaba tanto a su hija como a su futuro yerno unas tiernas palabras. "Les veo muy felices y yo veo a mi hija muy serena, muy tranquila y luminosa Y el la quiere tanto y la respeta... La ama, tiene admiración y ternura. Además yo a él le considero como a uno más de la familia, como a un hijo porque es muy noble y muy buen tío, pero sobre todo porque la quiere. Y siempre le digo a Anna, quien te quiere a ti, lo tengo que querer".

Un recuerdo muy presente

Esta noticia ha conmovido profundamente a Paz Padilla que no ha podido evitar acordarse de su madre en un momento clave. "Estoy feliz y la vida es como dice mi madre, 'como una marea, a veces te trae cosas buenas, una lubina y otras te trae chapapote'".

La humorista concluía su intervención aseguna que "Esta vez es algo muy bonito y hay que aprovechar la vida. Esta es la vida, los momentos bonitos que hay que aprovecharlos y disfrutarlos, y los tristes apretar los dientes y esperar a que pase. Pero esta la voy a disfrutar muchísimo desde ya, estoy muy feliz y que vivan los novios".