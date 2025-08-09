Recogen 9.000 colillas en apenas unas horas de un pequeño tramo de la playa de Santa María del Mar de Cádiz

La temporada veraniega en zonas de playa como Cádiz suele poner a prueba la educación y respeto tanto de turistas como de residentes respecto al cuidado de las playas. Respetar y cuidar las playas de Cádiz es algo fundamental, no solo para preservar su belleza y garantizar que todos puedan disfrutar de ellas sino también para contribuir al cuidado del medio ambiente. Porque pasear por la arena y andar sorteando plásticos, latas o colillas no sólo no es agradable para el usuario sino que también puede tener un peor final si todos estos desechos terminan en el mar. Y una prueba de que aún existe una evidente falta de civismo es la acción promovida por Jesús Carrillo, Quique Bolsitas, Ana Do Campo y el grupo ecologista Zero Waste en la playa de Santa María del Mar, donde se recogieron hasta 9.000 colillas y 50 kilos de basura en un pequeño tramo de este arenal.

En esta actividad voluntaria que tuvo lugar el viernes por la tarde participaron unas 80 personas no sólo de la ciudad, también de otros puntos de la provincia, de otras ciudades de España e incluso de otros países como Brasil y Francia. La edad de los participantes también fue muy variada: el más joven de tan sólo 3 años y la persona más mayor de 80.

"Veníamos en busca de tesoros piratas y al final en tan sólo una hora, 9.000 colillas", una cantidad que equivale a unos 450 paquetes de tabaco. Deshechos que se sumaron a los 50 kilos de basuras entre plásticos, latas y botellas que también dejaron tirados en la arena de Santa María del Mar usuarios poco respetuosos con la playa.

Las colillas son el residuo más abundante en las playas gaditanas

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) constataron en un estudio de 2020 que las colillas son el residuo más abundante de las playas gaditanas. La investigación se publicó en la revista 'Science of the Total Environment' tras el análisis de más de 14.000 objetos mediante una técnica usada por primera vez en España.

La UCA se centró en este trabajo en identificar la composición y variabilidad de los desechos localizados en la costa gaditana, con el objetivo de calibrar el estado actual de contaminación por residuos plásticos de las playas, entender el impacto ambiental que ello provoca y buscar soluciones. Para ello, se analizaron las características y la distribución de la basura plástica en 40 playas del litoral.

Los resultados de este trabajo mostraron que la mayor parte de la basura plástica se acumula en correspondencia de la marca de pleamar (67%), así como en la playa seca debido a la gran afluencia de personas (25%). De igual forma, el resto de plásticos se distribuye a lo largo de la playa intermareal (6%) o en el nivel de la marea baja (2%).

En concreto, las colillas de cigarrillo se sitúan como los desechos más abundantes, seguidas de trozos de film y otras piezas duras, bastoncillos de algodón, hilos/cabos de pesca, envoltorios de alimentos, tapones y plásticos de un solo uso.