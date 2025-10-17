El Colegio de Periodistas de Andalucía demandará a la UCA por no solicitar titulación específica en una bolsa de trabajo

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra la Universidad de Cádiz, tras el rechazo al recurso de reposición que interpuso con motivo de la convocatoria de una Bolsa de Trabajo de Titulado Superior de Prensa e Información para la que no se solicitaba la titulación específica en Periodismo o Comunicación Audiovisual, tal y como reclamaba el Colegio.

En un comunicado han apuntado que la respuesta a este recurso se ha producido una vez terminado el procedimiento. "Hemos preguntado a la Universidad de Cádiz si en la Bolsa hay alguna persona que carezca de la titulación específica y nos han respondido que la bolsa de trabajo ha sido creada con aquellas personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y que reúnen los requisitos de participación de conformidad a lo establecido en las bases de la convocatoria". La respuesta de la UCA les ha llevado a deducir "que existe la posibilidad de que, en un futuro, alguna persona que haya superado el proceso reuniendo los requisitos pero sin la titulación exigida por el Colegio pueda ser llamada para trabajar de periodista en la Universidad de Cádiz". Por este motivo, "y pensando en los intereses del colectivo de periodistas" al que representan, han planteado esta demanda ante el contencioso administrativo contra la Universidad de Cádiz.

Reconocen que en la bolsa resultante del procedimiento que ahora van a llevar a los tribunales, "hay personas que resultarían perjudicadas y otras que resultarían beneficiadas en caso de que se tengan en cuenta las pretensiones del Colegio de Periodistas", explican. "Son situaciones difíciles, aunque a la hora de tomar este tipo de decisiones, estimamos que el interés general de la profesión debe primar sobre el interés particular".

Desde el Colegio de Periodistas andaluz recuerdan que ya se interpuso una demanda contra la Universidad de Cádiz hace unos años por una convocatoria de estabilización, "pero la retiramos a días del juicio porque obtuvimos el compromiso de que se realizarían gestiones para añadir la titulación al puesto en la RPT y determinar sus funciones". Además, "no queríamos perjudicar a quienes estaban inmersos en el procedimiento -ya a punto de acabar en ese momento- y que sabíamos a ciencia cierta que están en posesión del título correspondiente". Un compromiso, concluyen, "que resulta obvio que no se ha cumplido".