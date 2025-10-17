La gaditana Lorena Mejías, nueva decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía

La gaditana Lorena Mejías ha sido proclamada decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. El colectivo de periodistas andaluces ha celebrado elecciones y con sus votos, han respaldado la candidatura liderada por la periodista gaditana. El resultado del escrutinio es del 92% de síes, con un 8% de votos en blanco.

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas está formada por 16 periodistas de las diferentes provincias andaluzas, entre las que se encuentran la también gaditana Reyes Moreno (vicedecana primera), Antonio Manfredi (vicedecano segundo), Teresa Santos (vicedecana tercera), Ana Martín (secretaria general), Rafael Mendoza (tesorero) y los vocales Blanca Aneas, Juan Carlos Jara, Gema Medina, los también gaditanos Adrián Cortés, José Luis Acedo y Nuria Sánchez-Gey, así como Paco Rosa, Jorge Hidalgo, Regla Jiménez y Francisco Javier Paniagua, profesionales todos del ámbito de los medios de comunicación, gabinetes de prensa, autónomos y docentes universitarios. El equipo representa así la diversidad territorial y profesional del periodismo andaluz, unido por el que ha sido su eslogan de campaña “Somos Periodistas”. De esta forma, han pretendido hacer ver a quienes integran el Colegio que su objetivo como Junta de Gobierno es defender los intereses profesionales de quienes ejercen el periodismo en Andalucía, en sus diversas facetas y salidas laborales.

Reforzar la profesión, reconocimiento de la titulación, formación y emprendimiento

Reclamar la creación de perfiles profesionales de periodistas, defender la titulación universitaria en el ejercicio profesional, apoyar a los periodistas emprendedores, reforzar la formación, la ética y la responsabilidad profesional como garantes del periodismo de calidad son algunos de los objetivos recogidos en el proyecto de candidatura.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es la encargada de gestionar y coordinar la acción del Colegio a nivel andaluz. El Colegio se conforma además de 10 demarcaciones territoriales, cada una de ellas con sus propias juntas directivas elegidas en procesos electorales territoriales.

Lorena Mejías venía ejerciendo de decana en funciones desde abril de este año, tras la dimisión del anterior decano José Barrera, centrado ahora en la presidencia de la demarcación del Colegio en Sevilla. Mejías ha querido expresar públicamente su agradecimiento a sus predecesores en el cargo y a los miembros de la Junta de Gobierno saliente, por la dedicación al Colegio que han tenido en los últimos años. También a los miembros de la Mesa Electoral, por su labor durante la jornada electoral.

Sobre los integrantes de la nueva Junta

Lorena Mejías Castaño (decana) Periodista gaditana. Especializada en comunicación organizacional. Ha trabajado en diversos medios (RTVE, EFE, Diario de Cádiz, 8…) y gabinetes de prensa institucionales, ámbito en el que desarrolla su profesión en la actualidad.

Reyes Moreno Pérez (vicedecana primera) Licenciada en Ciencias de la Información y Filología Hispánica. Con 27 años de experiencia en diversos medios, ha desarrollado gran parte de su carrera en TVE y Canal Sur RTVA en Cádiz. Ponente en formación judicial sobre tratamiento mediático de la violencia de género.

Antonio Manfredi Díaz (vicedecano segundo) Periodista jubilado tras 34 años en Canal Sur. Profesor universitario especializado en ética periodística. Referente en la defensa del periodismo responsable y la deontología profesional. Fue el primer decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

Teresa Santos Garrote (vicedecana tercera). Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Periodista especializada en información jurídica y de género. Jubilada tras 42 años de experiencia en medios como Sol de España, RNE y RTVE Es Premio Andalucía de Periodismo y el Premio Farola de Comunicación del IAM.

Ana Martín Martín (secretaria general) Periodista onubense licenciada por la Universidad de Sevilla. Con 28 años de trayectoria en medios como Europa Press, Cinco Días, RNE o Cadena SER. Actualmente trabaja en el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas del Puerto de Huelva.

Rafael Mendoza Alguacil (tesorero). Periodista cordobés. Máster en Comunicación Empresarial. Ha trabajado en diversos medios (El Día de Córdoba, ABC, Diario Córdoba, 7TV). Fundador y CEO de Mendoza Comunicación. Actualmente, es responsable de comunicación en EMACSA.

Blanca Aneas Pretel (vocal) Licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga y especialista en comunicación sanitaria. Ha trabajado en IDEAL Almería y como jefa de prensa de la Delegación Territorial de Salud. Actualmente es técnica de Comunicación en el Hospital Universitario Poniente.

Juan Carlos Jara Reyes (vocal) Graduado en Periodismo y Máster Oficial en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política. Periodista especializado en periodismo deportivo y universitario. Tiene 25 años de experiencia como freelance y ha colaborado con la Cadena SER, COPE y Huelva Información.

Gema Medina Pavón (vocal) Periodista natural de Bonares (Huelva). Trabaja en Condavisión, televisión del Condado de Huelva. Enamorada del periodismo, afronta con ilusión el reto de formar parte del equipo de gobierno del Colegio de Periodistas.

Adrián Cortés Villalta (vocal) Periodista audiovisual graduado por la Universidad Loyola Andalucía y con amplia formación en producción, nuevas tecnologías y especialización periodística. Redactor y presentador en Onda Algeciras TV y conductor del magacín ‘Redacción Plus’.

Paco Rosa Ruiz (vocal) Licenciado en Periodismo, especializado en comunicación universitaria y divulgación científica. Comenzó su labor profesional en prensa escrita. En 2003 se incorpora al gabinete de prensa de la Universidad de Jaén. En la actualidad, es responsable de la Unidad de Comunicación Institucional y Divulgación Científica de la UJ.

José Luis Acedo Díaz (vocal) Periodista especializado en transformación digital, innovación y comunicación institucional. Consultor en Agencia XUL y dircom del proyecto EDINT de la FEMP. Colabora con Fundación XUL en la iniciativa MapadeRumores.org y es formador en comunicación y nuevas narrativas.

Nuria Sánchez-Gey Valenzuela (vocal) Doctora en Comunicación, actualmente imparte clases de periodismo en facultades como la de la Universidad de Sevilla. Fue directora de comunicación de la Fundación José Manuel Lara (Grupo Planeta) y ha trabajado en diversos medios de comunicación audiovisuales.

Jorge Hidalgo Orellana (vocal) Periodista multiplataforma con experiencia en medios como Cadena SER, MARCA y Onda Cero. Especializado en periodismo deportivo y narrativas digitales. Apasionado de la innovación, el aprendizaje continuo y la creatividad en la comunicación.