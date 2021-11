El Colegio de Periodistas denuncia a la UCA por no exigir la titulación para cubrir una plaza en su Gabinete de Comunicación

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha presentado recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Universidad de Cádiz relativa a nuestro recurso contra al proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo en la categoría 'Titulado Superior de Prensa e Información de la Universidad de Cádiz'.

Desde el Colegio apuntan que "hemos apurado todo lo posible, esperando un movimiento positivo por parte de la Universidad de Cádiz y tratando de alcanzar un acuerdo que evitará acudir a los juzgados. Sin embargo, no hemos visto voluntad alguna por atender las demandas de nuestra organización colegial dentro de los plazos".

Denuncian los argumentos esgrimidos en la respuesta -firmada por el Rector- al recurso para justificar la falta de requerimiento de la titulación en Periodismo y Comunicación Audiovisual, entre otros que "la Universidad de Cádiz (...) no es un medio de comunicación" y "que el puesto de trabajo ofertado en el Gabinete de Comunicación y Marketing no realiza funciones periodísticas (...)", ya que el Colegio considera que "son un insulto y demuestran un absoluto desconocimiento, no sólo de la profesión periodística en general, sino de las labores periodísticas en particular que se desarrollan en los gabinetes de comunicación, incluido en el de la propia Universidad de Cádiz. Y lo más importante, un precedente y un grave perjuicio para el presente y futuro de los intereses generales del colectivo y de la ciudadanía cuyo derecho a la información tratamos de garantizar".