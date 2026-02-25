El Colegio de Médicos de Cádiz y el Sindicato Médico se unen para exigir un Estatuto propio

El Colegio de Médicos de Cádiz y el Sindicato de Médicos de Cádiz han mantenido esta semana un encuentro para hacer balance de las distintas acciones y convocatorias que desde febrero de 2025 vienen desarrollándose a nivel estatal, íntegramente secundadas desde Cádiz, y que ha movilizado a toda la profesión médica en favor de un Estatuto Marco propio. Durante el encuentro, mantenido en la sede del Colegio de Médicos, ambos han querido de este modo transmitir la total unidad de la profesión en la provincia para exigir un Estatuto Marco específico que refleje la singularidad, la formación y la responsabilidad del médico.

“Estamos convencidos de que no contar con los médicos y relegar nuestro reconocimiento solo derivará en un práctico desmantelamiento del sistema público de salud. Queremos que se nos reconozcan nuestros doce años de formación obligatoria”, ha expresado la presidenta del Colegio de Médicos, Felicidad Rodríguez, durante esta reunión, destacando que en estas movilizaciones “hemos recibido el apoyo explícito a nivel estatal de los representantes de médicos de ejercicio libre y de la vocalía nacional de médicos de otras administraciones, entre otros muchos colectivos”. Felicidad Rodríguez ha reafirmado que “esta huelga es por la seguridad de los pacientes y por la sostenibilidad del sistema sanitario”.

“Desde que se inició la negociación del Estatuto Marco, el Sindicato Médico propuso un estatuto propio, tal y como ocurre en la mayoría de países de Europa. Queremos un estatuto que termine con jornadas laborales semanales de 48 horas o más, con horas complementarias que se retribuyen por debajo de la hora ordinaria y que impiden la conciliación familiar o guardias que no se reconocen para la jubilación”, ha reclamado Pedro Calderón de la Barca, presidente del Sindicato Médico en Cádiz, quien a su vez ha exigido “una clasificación profesional acorde a nuestra formación, competencias y responsabilidad, que son distintas a las otras profesiones sanitarias. Necesitamos un Estatuto Marco para que quienes ejercemos la profesión médica negociemos unas condiciones laborales propias, que cuiden de todo el colectivo médico y facultativo para que así podamos cuidar mejor de nuestros pacientes”.

El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Cádi agradecen la comprensión de la ciudadanía, así como el respaldo que están recibiendo los médicos en sus reivindicaciones, como han podido comprobar durante las distintas marchas por sus derechos profesionales, la más reciente de las cuales tuvo lugar el pasado 18 de febrero.

Tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato Médico quieren trasladar un mensaje de tranquilidad a la población en el sentido de que durante el calendario de huelga se han respetado los servicios mínimos designados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y publicados en el BOJA, que fueron criticados por el sindicato convocante al considerarlos "abusivos".