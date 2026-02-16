Los médicos retoman una huelga que en Cádiz empieza el martes 17

Los médicos vuelven a la carga y retoman la convocatoria de paros que ya tuvieron en el pasado diciembre, pero lo hacen ampliando de manera considerable su calendario de movilizaciones: hasta junio tendrán cinco días continuados de huelga cada mes. El objetivo es lograr que el Ministerio de Sanidad, que dirige la médica Mónica García, dé marcha atrás y otorgue a los médicos la posibilidad de contar con un Estatuto Marco propio de la profesión. La empresa se antoja complicada, sobre todo porque Sanidad ya ha firmado con el resto de sindicatos, menos los específicamente médicos, un borrador de estatuto conjunto para todo el sector sanitario que iniciará próximamente su tramitación parlamentaria. Pese a ello, los facultativos retoman sus movilizaciones convencidos de que sus reivindicaciones suponen un doble beneficio: un mejor reconocimiento laboral de su profesión y la base para el futuro de la sanidad pública. En Cádiz capital, eso sí, la huelga empezará mañana al ser hoy lunes festivo por el Carnaval.

Convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que en Andalucía está representada por el Sindicato Médico Andaluz, la huelga cuenta con el apoyo de otras asociaciones y plataformas de la profesión médica, como la que agrupa a los médicos residentes (MIR), a los estudiantes de Medicina, el Colegio de Médicos de Cádiz o la asociación de carácter nacional Médicos Unidos por sus Derechos. A través de Juan Benjumeda, portavoz del Sindicato Médico de Cádiz, y de Cristina Pérez, delegada en Cádiz de Médicos Unidos por sus Derechos, nos acercamos a las reclamaciones de este colectivo profesional, vital por su labor y responsabilidad en la sanidad pública, que se siente ahora “más unido que nunca” frente al actual “inmovilismo” del Ministerio de Sanidad.

En la base de las reivindicaciones está disponer de un Estatuto Marco propio para los médicos, lejos por tanto de ese texto sanitario global que comenzará su tramitación parlamentaria con el borrador acordado por un grupo de sindicatos. “No pedimos un estatuto exclusivo -señala Juan Benjumeda- por buscar una confrontación con el resto de sanitarios, sino porque entendemos que como otras profesiones, estoy pensando en la judicatura, tenemos unas especificidades propias”.

A la responsabilidad última que acompaña al médico en la atención a sus pacientes, porque es quien debe tomar las decisiones fundamentales en el seguimiento de una enfermedad, o al largo periodo de formación, casi 12 años, de un facultativo especialista se suman situaciones que los médicos entienden mal reguladas y deben ser tenidas en cuenta de una forma más específica: “Son las condiciones laborales, como el número de guardias, la guardia localizada, que eso clama al cielo porque son 14 euros brutos y esto hace muy difícil encontrar a gente que acepte eso... La sobrecarga laboral, que es infinita porque no hay un límite de pacientes que se pueden ver, las agresiones, la formación tampoco está reglada, la investigación, la docencia, las publicaciones...”, resume Benjumeda.

Y añade: “Y mucho de esto es por la seguridad del paciente también y, sobre todo, por hacer atractiva una profesión que habitualmente, al menos en España, lo era. Ahora, y no solo en Andalucía, hay plazas a las que la gente se presenta, que saca y que luego no toma posesión, que renuncia. Y esto conduce hacia un deterioro de la sanidad pública”.

Cristina Pérez, de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, incide en estos puntos, rechaza el actual borrador y critica la actitud de la ministra de Sanidad para con sus propios compañeros de profesión: “No estamos de acuerdo con que esto se vaya a tramitar en el Parlamento y, otra vez, sin contar con nosotros, porque no mejora nuestras condiciones en absoluto. Todo lo que dice la ministra es mentira. Eso de que han bajado las guardias de 24 a 17 horas es mentira, porque las guardias de los laborables ya son de 17 horas. Lo que pasa es que empalmamos con la jornada ordinaria de por la mañana. Es decir, si yo trabajo por la mañana y después me quedo de guardia, son 24 horas. Y deja las 24 horas a instancia del servicio de la organización los fines de semana, cuando sabe que no hay plantilla para que eso se pueda llevar a cabo”.

“Queremos estatuto propio -continúa Pérez- para poder, como mínimo, regular nuestra jornada laboral. Es que fácilmente hacemos 80 horas semanales, cuando el resto de estamentos hace 35. Lo más importante es regular nuestras condiciones, que nosotros participemos en esa negociación. Trabajamos el doble de horas que el resto de estamentos sanitarios, pero esas horas no aparecen en ningún sitio como horas trabajadas; cotizan, claro, pero no computan como tiempo trabajado. Eso es una explotación encubierta”.