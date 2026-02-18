Manifestación de médicos en Cádiz: "La huelga no es contra la sociedad, es por la sociedad"

Los médicos gaditanos han vuelto a salir esta mañana a la calle, justo en la mitad de su semana completa de huelga, para realizar una nueva manifestación por la Avenida principal de Cádiz. Desde la sede de la Subdelegación del Gobierno hasta el hospital Puerta del Mar, donde han protagonizado una sentada y han hecho un simbólico gesto quitándose sus batas y arrojándolas a la calzada, el colectivo ha reiterado su rechazo al Estatuto Marco que va a comenzar en breve su tramitación parlamentaria y ha recordado su reivindicación de contar con un estatuto propio que regule los aspectos laborales de su profesión. La huelga, que los médicos hacen ante la actitud del Ministerio de Sanidad, cuenta en esta ocasión con unos servicios mínimos, establecidos por la Junta de Andalucía, que a juicio de los profesionales está dificultando que los médicos puedan ejercer con libertad su derecho al paro. Pancartas, carteles y proclamas con consignas y reivindicaciones en una manifestación que también ha sido un intento de llegar a la ciudadanía para enviar el mensaje de que mejorar las condiciones de los médicos implica mejorar, también, la atención a los pacientes: "La huelga no es contra la sociedad, es por la sociedad".

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha convertido con mucha diferencia en el centro de las críticas de los manifestantes. De hecho, han recordado con detalle muchas de las declaraciones que la ministra, médica anestesista, ha realizado en los últimos años, incluso antes de llegar a su actual cargo, para evidenciar el cambio de discurso respecto a su propia profesión ahora que ejerce como máxima responsable de la Sanidad española.

Los médicos afirman que el diagnóstico del futuro de su profesión es "grave", insisten en que no quieren privilegios, sino "coherencia y respeto" y recuerdan asuntos como las guardias y las extensas jornadas laborales para argumentar la necesidad de que el colectivo cuente con un Estatuto Marco exclusivo que recoja todas las necesidades del servicio, siempre en la búsqueda de mejorar "la atención a los pacientes y la propia sanidad pública". Y advierten: "Si el texto (del Estatuto Marco) se aprueba como está, el conflicto seguirá".

En este punto, los médicos hacen un llamamiento a los partidos de los distintos grupos parlamentarios del Congreso, donde se tendrá que discutir, modificar y, finalmente, aprobar el texto, para que se posicionen y asuman las reivindicaciones del colectivo: "Todavía se puede evitar que este conflicto se cronifique".

Antes de que comenzara la marcha por la Avenida, el portavoz del Sindicato Médico de Cádiz, Juan Benjumeda, y la vocal de Hospital del Colegio de Médicos de Cádiz, Luisa Ortega, han atenido a los medios para explicar de nuevo las razones de la huelga y mostrar también su desacuerdo con los servicios mínimos establecidos por la Junta. A la cabeza de todas las reivindicaciones, el intento de contar con un texto propio como estatuto: "Esta huelga es en respuesta al nuevo estatuto que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, quiere imponer para los médicos. Nosotros pedimos un estatuto propio porque tenemos una profesión que es peculiar. También ocurre en otros organismos o profesiones de la Administración. Entonces, nosotros pedimos un estatuto propio que contemple las peculiaridades de la profesión médica, en cuanto a formación, el horario del trabajo, la responsabilidad, los años de formación... Todo eso en el estatuto, aunque dice que sí la ministra, realmente no se contempla".

Destacan la unidad que esta huelga ha logrado en torno al colectivo y vuelven a insistir en que es una profesión que no suele ser proclive, sobre todo con la determinación actual, a ir la huelga: "Esta convocatoria, lo único que tiene de bueno, es que ha unido a diferentes sensibilidades dentro de la profesión médica; todas las organizaciones sindicales médicas de España que nunca han estado unidas, de hecho cada región tiene la suya, colegios profesionales, colegios de médicos, los MIR, los estudiantes, eso es lo único que ha tenido de bueno, porque en realidad los médicos nunca quieren hacer huelga, y desde aquí pedimos, por supuesto, disculpas a los pacientes porque ya sabemos cómo está la cita previa, las pruebas complementarias, las intervenciones quirúrgicas y una demora que se añade ahora con esta semana y las que vendrán en los siguientes meses, pues desde luego los médicos no están por la labor de hacer una huelga, eso va en contra del médico, pero es que no ha quedado otra solución".

También hay rechazo a los servicios mínimos de la Junta: "Hoy, por ejemplo, en algunos hospitales y en los servicios quirúrgicos, se han podido poner en huelga solamente un tercio del personal, porque el resto está de mínimos y tienen que atender todo lo que está incluido en el decreto". Este hecho es también denunciado por la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, que apoya la convocatoria de huelga y que ha anunciado que ya se ha realizado el recurso judicial al decreto de recursos mínimos en Andalucía.

Esta asociación recuerda que en los últimos tres años se han marchado al extranjero un total de 1.250 médicos en España, a los que se suman otros tantos profesionales que abandonan la sanidad pública, ante la falta de expectativas laborales una vez que han completado su formación de cinco años como residentes, para ir a la medicina privada.