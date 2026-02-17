Huelga de médicos en Cádiz: disparidad de cifras y críticas sindicales a los servicios mínimos

Los médicos gaditanos afrontan una semana completa de huelga en lo que supone una escalada de movilizaciones contra el Ministerio de Sanidad en su afán por disponer de un Estatuto Marco exclusivo y propio para la profesión médica. Cinco días continuados de paros que en la capital gaditana, por el festivo lunes de Carnaval de ayer, se ha iniciado hoy martes, 17 de febrero, y que se ha encontrado en sus primeras horas con una disparidad alta de cifras en su seguimiento (caso el 24%, según el SAS, y más cerca del 75%, según el Sindicato Médico). Al tiempo, fuentes sindicales critican al Servicio Andaluz de Salud por unos servicios mínimos que considera "abusivos".

Convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, esta huelga de cinco días es la primera de las previstas, una al mes, hasta junio. Un órdago en toda regla con el que los médicos de Atención Primaria y de los hospitales públicos quieren llamar la atención sobre sus condiciones laborales, con las guardias de 24 horas en el punto de mira, y sobre la reivindicación de tener un Estatuto Marco propio. Y lo hacen sabiendo ya que el Ministerio de Sanidad ha acordado ya con otros sindicatos, aquellos que no son exclusivos de la profesión médica, un anteproyecto del Estatuto para todos los sectores sanitarios que iniciará en breve su tramitación parlamentaria.

Por eso, para dar la vuelta a la intención del Ministerio que dirige Mónica García, los médicos retoman una huelga que se ha encontrado con la tradicional guerra de cifras en su seguimiento. Así, mientras el Servicio Andaluz de Salud lo sitúa en un 23,84%, el Sindicato Médico de Cádiz habla de una cifra más cercana al 75%, entre otras cosas porque detrae de su cálculo a aquellos facultativos que no hacen huelga porque están incluidos como servicios mínimos. "Nuestra cifra es el porcentaje de los médicos que realmente están en condiciones de ir a la huelga", explica un portavoz del Sindicato Médico de Cádiz.

Unos servicios mínimos que, por cierto, también están siendo motivo de discrepancias entre el sindicato y la administración andaluza, responsable de fijarlos aunque la huelga tenga carácter nacional y trate de presionar al Ministerio y no al SAS. El sindicato, de hecho, no está nada conforme con unos servicios mínimos que tacha de "abusivos".

Lo cierto es que esta mañana, la normalidad era la nota predominante tanto en las consultas externas del hospital Puerta del Mar como en los centros de salud de la capital gaditana. Si en la huelga de diciembre, las consultas externas estaban completamente vacías y había pacientes protestando por la reprogramación de su cita perdida, en esta ocasión son menos las consultas sin pacientes.

Lo que sí se ha vuelto a repetir en esta nueva convocatoria de huelga es el hecho de que el seguimiento del paro está siendo mayor en los hospitales que en la Atención Primaria. De hecho, según ha podido comprobar este periódico de una fuente no oficial, el dato que maneja la administración del seguimiento de huelga en el turno de la mañana del Hospital Puerta del Mar es de un 28%, varios puntos por encima de la media oficial y global (hospitales más centros de salud) que ronda el ya citado 24%.

También apoya la huelga en Cádiz la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, una entidad nacional que lleva a cabo diversas acciones públicas para reforzar el llamamiento a la huelga por parte de los sindicatos médicos. En este caso, la asociación ha decidido enviar correos electrónicos a todos los diputados del Congreso, cada delegación provincial de la asociación a los diputados de su propia provincia, para pedirles que se posicionen sobre las reivindicaciones de los médicos, sobre todo en este momento en el que el anteproyecto de Estatuto, el borrador acordado por el Ministerio de Sanidad con un grupo de sindicatos no exclusivamente médicos, está a punto de comenzar su tramitación parlamentaria y puede ser objeto de distintas enmiendas.