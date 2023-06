“En nuestras clínicas buscamos la mejor lente para cada paciente para un óptimo resultado”

OFTALVIST desembarcó en Jerez en el año 2005 de la mano del Doctor Ramón Ruíz Mesa, médico especialista y director de Clínicas Oftalvist ubicadas en las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada. En esta ocasión, nos lo explica todo sobre una patología visual que sufre prácticamente el 90% de la población a partir de los 40 ó 45 años: la presbicia, también llamada vista cansada, y en cuya corrección son especialistas en Clínicas Ofatlvist.

–Doctor, ¿es lo mismo la presbicia que la fatiga ocular?

–No, no es lo mismo. La presbicia o vista cansada es una patología. Es la pérdida gradual de la capacidad del cristalino para enfocar objetos cercanos y aparece a partir de los 40 o 45 años. El 100% de la población a partir de 45 años padecerá presbicia, aunque no se haya usado gafas anteriormente. La fatiga ocular es una molestia que se da cuando los ojos se cansan debido al ejercicio y esfuerzo continuado y puede aparecer también en gente joven y con algún defecto de refracción.

–¿Por qué surge la presbicia a esa edad?

–Porque el cristalino empieza a envejecer, a perder funcionalidad, ya no tiene la misma capacidad y no es capaz de acomodar diferentes distancias y se hace necesario llevar gafas para ver de cerca. Es un proceso natural, evolutivo, pero que a partir de aproximadamente los 60 años ya no sigue evolucionando. En contra, aquellos pacientes miopes sí van a tener la opción de ver bien de cerca al envejecer.

–¿Se puede evitar?

–No hay forma de poder evitarla, se puede combatir con gafas para visión cercana, o lentes de contacto, y en el caso de que tenga defecto de visión de lejos pues también gafas progresivas. En el caso de que el paciente no quiera llevar gafas, podemos corregirlo a través de los últimos avances quirúrgicos en nuestras clínicas, para su comodidad.

–¿En qué casos aconseja usted la intervención quirúrgica?

–En Oftalvist no optamos por operar a un paciente joven emétrope de entre 45-50 años con una presbicia incipiente, porque de lejos tiene una visión perfecta. Otra cosa es el paciente hipermétrope al que le fallan las dos distancias y con esa edad ya está viendo mal de lejos y mal de cerca. Podemos darle una solución con lentes intraoculares, para toda la vida. En el miope, procederemos como mínimo, a partir de los 55 años.

–¿Qué pacientes son los que más solicitan la operación?

–Sobre todo son los pacientes hipermétropes que han visto bien de lejos toda su vida, pero en los que a partir de los aproximadamente 45 años empieza a dar la cara la presbicia y a no ser tan buena la visión lejana.–¿En qué consisten las pruebas diagnósticas en la primera consulta?

–Primero informamos de todo al paciente porque debe estar convencido de querer operarse. Luego realizamos un examen detallado y exhaustivo de cada persona, para comprobar que está en las condiciones idóneas. Determinamos la graduación, el estado del ojo, si tiene alguna patología asociada, alguna enfermedad o algún problema que contraindique la cirugía. No podemos ir a quirófano sabiendo que hay alguna contraindicación que la desaconseje.

–Oftalvist fue pionero en 2012 en incorporar el primer láser de femtosegundo en España para la cirugía láser de la presbicia ¿en qué consiste y cuáles son las ventajas?

–La cirugía de cristalino con plataforma femtosegundo que aplicamos es muy precisa, significa que muchas de las partes de cirugía lo haga el láser de una forma más predecible. Necesitamos que la lente quede perfectamente centrada para su rendimiento optimo posterior. Para ello hacemos unan capsulotomía, que es retirar la cápsula superior del cristalino de una forma y tamaño, totalmente exacto, gracias al láser. Sustituimos la lente natural por una lente artificial de alta tecnología, que es la que se va a encargar de de ofrecer una buena visión a diferentes distancias, lejana, intermedia y cercana. Es una cirugía muy parecida a la de cataratas y cuando se realiza con láser nos permite trabajar con mucha más seguridad.

–¿Cómo son estas lentes multifocales, son fiables?

–Somos centro de referencia a la hora de evaluar y testar lentes de alta tecnología, de última generación. Ahora mismo tenemos muchísimos tipos de lentes fiables en el mercado. Tenemos cinco bloques de lentes y dentro de cada uno, hay muchísimos tipos, pues aquí lo que hacemos es poner ‘cada oveja con su pareja’. Para ello contamos con un equipo de optometristas y un equipo de investigación de i+D que analizan los pros y los contras de cada caso, poniendo etiquetas con nombre y apellidos a cada lente. Las pruebas que les hacemos van encaminadas a la medición del tipo exacto de lente que necesita cada persona para un óptimo resultado. Y el resultado, provee al paciente de una independencia del uso de gafas en la mayoría de los casos.

–¿Nos podemos olvidar de tener ya gafas en un futuro?

–Esto es como todo. No hay milagros. Es verdad que cuando nos preguntan si es seguro, respondemos que sí, y que la estadísticas de personas que quedan contentas y satisfechas es muy alta. Pero es mentira eso de ‘¡Olvídese de usar gafas para todo!’. Va a llevar una vida bastante cómoda sin necesidad prácticamente de gafas, pero esa varita mágica de volver a los 15 años, sin ninguna patología, eso es imposible.

–¿Si me opero de presbicia evito la aparición en un futuro de las cataratas?

–Obviamente. Si ya no tenemos cristalino, no tendremos cataratas. Sin ser el motivo de la cirugía, viene ofreciendo la ventaja de no tenerse que someterse en el futuro a la cirugía de cataratas.

