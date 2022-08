Clausurado un bar de La Viña, en Cádiz, por falta de higiene

La Policía Local de Cádiz ha clausurado en la mañana de este jueves el bar El Palmito Vintage, ubicado en el barrio de La Viña, por no cumplir con las medidas mínimas de higiene y salubridad.

Los agentes han procedido al cierre del local, sito en la calle La Palma número 15, después de que el pasado 20 de junio se llevase a cabo una inspección en el establecimiento tras la denuncia de un vecino por los ruidos y los olores procedentes del bar-mesón.

Así, tras la inspección, la Delegación Municipal de Salud emitió un informe en el que hizo constar lo siguiente: "La cocina es pequeña y deja huecos de difícil acceso para la limpieza. No dispone de puerta que la aísle del resto del local. No tiene espacio para colocar estantes sobre los que depositar enseres y utensilios, encontrándose algunos de estos sobre la nevera y el horno. No dispone de fregadero en la cocina. En general, se observa desorden y el estado de limpieza es deficiente. En el fregadero de la barra no hay agua caliente. Las estanterías del almacén son de aglomerado de madera que se encuentra hinchado. Las paredes están sucias y hay azulejos caídos".

A raíz de esta información, el arquitecto técnico municipal emitió otro informe en el ordenó el precinto del local "al no cumplir las medidas mínimas de higiene, salubridad y normativa aplicable".

Además de las graves carencias citadas, la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz comprobó que la licencia de apertura de El Palmito Vintage especificaba que "no podía utilizar cocina".

Por todo lo expuesto, Urbanismo resolvió, de una parte, clausurar preventivamente el establecimiento, no sin antes conceder a los gerentes del bar 15 días hábiles para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes. Según fuentes municipales consultadas por este medio, los encargados del mesón han realizado estos trámites fuera de plazo, de ahí que este jueves se haya ejecutado la clausura provisional del bar.

Por último, el área que dirige el concejal Martín Vila ha decidido incoar un expediente sancionador a los responsables del establecimiento por la comisión de una infracción administrativa grave al utilizar la cocina sin autorización, conforme a lo previsto en la Ley 13/1999 de 15 de diciembre.