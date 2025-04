Cierra La Parisién, una de las mejores terrazas de Cádiz, para convertirse pronto en cervecería internacional y bar deportivo

Cádiz/Continúa habiendo movimientos en el sector hostelero de Cádiz en lo que parece un cambio de etapa en el que cierran bares, restaurantes y cafeterías que fueron referencia durante décadas. Por jubilación de sus dueños, adquiridos por cadenas madrileñas o expulsados por los nuevos propietarios de los edificios donde estaban. Un cambio de época, incluso, en el que abren otros locales montados por emprendedores locales, muy pocos, o que cambian de manos para reconvertirse y reinventarse al calor de los nuevos tiempos. Este último es el caso de La Parisién, una cervecería y cafetería que dispone de una de las mejores y más agradables terrazas del casco histórico gaditano, en plena plaza San Francisco.

Después de más de 30 años al frente del negocio y de una profunda reforma, remodelación y ampliación a la que sometió al local allá por 2010, su anterior propietario, Pedro García Márquez, acaba de traspasar este mítico establecimiento que abrió por primera vez sus puertas en los años 20 del siglo pasado. Quien toma su relevo en este lugar privilegiado como pocos es otro veterano hostelero de Cádiz, vecino de la misma plaza, para más señas. Se trata de José Luis Sánchez Vargas, gerente del San Francisco, 1 y artífice de casi una decena de bares y restaurantes en la capital gaditana desde que en 1992 abriera el chiringuito Varadero en la Playa de la Victoria, frente a Isecotel, para regentar luego, durante muchos años, el pub Persígueme, en el Callejón del Tinte.

"Estamos todavía por firmar, pero todo está ya acordado y cerrado con los propietarios del local y con el anterior inquilino. Vamos a montar una cervecería internacional, que ofrecerá también vinos. Vamos a hacer una cosa diferente en la Plaza de San Francisco", avanza José Luis Sánchez a este periódico.

"Vamos a redecorar y a darle un aliciente más a esa plaza, que creo que es una de las mejores de Cádiz, con esos naranjos. Me quedaba poco para jubilarme, pero me he dicho, no, sigo para adelante, porque tengo muy buen equipo detrás mía y al tenerlo, sigues adelante. Es un proyecto bonito, muy ilusionante y creo que va a encajar muy bien la plaza", añade.

En el apartado de cosas de comer ofrecerán tapas. "Vamos a trabajar con una marca muy buena de Barbate, Felisa Gourmet, vamos a tener un guiso del día y unos montaditos, dentro de una carta muy dinámica. Pero también vamos a tener pantallas para ver los partidos de las ligas española, inglesa y alemana de fútbol. Y sacaremos una serie de ofertas de copas para los partidos a través de nuestra página web", adelanta. "Este es el objetivo original, pero luego el mismo negocio te va diciendo la dirección hacia la que seguir", adelanta. "Queremos montar algo muy atractivo en esta plaza tan maravillosa", subraya.

El nuevo local se llamará Le Parisien, así, en francés, que es el nombre original con el que abrió allí el primer café alrededor de 1920. José Luis Sánchez prevé que estará listo para finales de junio o principios de julio.

Un último detalle: La cerveza de grifo de la casa será Alhambra. "Siempre intentamos que nuestros productos, si no son de la provincia de Cádiz, que sean andaluces", dice José Luis. Obviamente, habrá cuatro o cinco grifos de marcas internacionales, pero también vinos de Jerez, "que son muy importantes y nuestra enseña en el mundo".

Este es el octavo negocio que monta José Luis Sánchez Vargas: Chiringuito Varadero; pub Persígueme; bar El Cartucho, en la calle Zorrilla; Mentidero, 1; Candelaria, 1; Libertad Treze y San Francisco, 1.

También organizó durante varios años, a principios de los 2000, el Festival Cádiz, puerta de tres continentes, en el Baluarte de la Candelaria.