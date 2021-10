Los chiringuitos se muestran muy satisfechos por los datos del verano

El verano de 2021 se presentaba con mucha incertidumbre para el sector de la hostelería, y más concretamente para el de los chiringuitos, ya que, aunque cada vez la apuesta por la desestacionalización es más fuerte, una buena parte de sus ingresos depende de la temporada estival. La feroz subida de la quinta ola del coronavirus a finales de junio hacía temblar las previsiones, aunque el buen avance de la campaña de vacunación permitió que la incidencia en los hospitales y el número de fallecimientos no tuviera nada que ver con lo sucedido en las anteriores olas. Sin embargo, el boom turístico que ha vivido la provincia de Cádiz en la temporada veraniega ha permitido unos datos económicos más que satisfactorios para el sector hostelero, más que necesitados de alegrías tras año y medio de pandemia y restricciones.

Así lo expresa el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca), Iván Periano, que asegura que el sector de los chiringuitos está "muy contento" una vez ha realizado balance de los datos del verano. Una mejora que hay que poner en perspectiva en función a las restricciones que aún han tenido que sufrir todos los establecimientos a lo largo de la temporada estival, por lo que "no se puede decir que ha habido un crecimiento respecto a otros años, pero sí que ha sido un verano muy bueno si tenemos en cuenta las circunstancias", por lo que la mejora respecto a 2020 sí es patente.

Periano apunta que "hemos tenido una afluencia de público bastante amplia", sustentado principalmente "en el turismo nacional, sobre todo procedente de Madrid y de Sevilla, principalmente", frente a la "poquita proporción del turista extranjero".

Entre los motivos que han propiciado una temporada magnífica, el representante de los chiringuitos indica que "hemos tenido un tiempo excepcional este verano, sin días de viento fuerte por el día ni un poniente fuerte que provocara noches frescas". A esto también suma que "Cádiz se ha convertido en un enclave para que gran parte del país pasara aquí las vacaciones, por lo que hemos tenido la ciudad repleta de turistas". "En términos generales, toda la costa gaditana ha tenido mucho turismo nacional. Nadie se podía imaginar que íbamos a tener tantísimo público, por lo que esto nos ha ayudado a tener una pequeña recuperación. No vamos a decir que todo es excepcional ya que venimos de un par de años complicados, pero de repente encontrarnos con esto nos permite ir recuperándonos, por lo que el sector está muy contento", reconoce Periano.

Dentro del contexto de la pandemia, el presidente de Aecca remarca que las diferentes restricciones que se han mantenido a lo largo del verano no han permitido el crecimiento del sector en comparación con las temporadas previas al coronavirus. "Realmente, mejora como tal no ha habido porque mientras que otros años hemos podido cerrar a las tres de la mañana, este año esto no ha ocurrido, por lo que el segmento de las copas lo hemos perdido. Aun así, hemos tenido público durante todo el día, recuperándose algo de ese público nocturno. Además, hemos tenido la reducción de los aforos y las barras cerradas una parte del verano, por lo que también hemos estado condicionados por esto. Por ello, no podemos decir que ha habido un crecimiento respecto a otros años -los anteriores a la pandemia-, pero sí ha estado muy bien el verano respecto a las circunstancias", explica Periano.

Uno de los puntos en el que se nota la mejora y el cambio de tendencia respecto a 2020 ha sido el mes de septiembre, ya que el pasado año hubo un bajón considerable de turistas ante el rápido avance de la segunda ola, mientras que en este 2021 ha sido el momento en el que se ha consolidado el fin de la quinta ola. El representante de los chiringuitos afirma que "septiembre ha sido muy bueno e, incluso, el de octubre en las playas urbanas". Así, respecto a la llegada del otoño, incide en que "en los sitios urbanos sigue habiendo público local y turismo, mientras que en el extrarradio y en los lugares puramente turísticos sí ha habido ya una caída importante, como todos los años, y algunos chiringuitos ya están desmontando ahí sus instalaciones".

Estos buenos datos son un importante aliciente para que los establecimientos playeros de Cádiz permanezcan abiertos durante el invierno y así consolidar su recuperación en un momento en el que ya no existen restricciones. Así lo destaca Periano al decir que "en lugares no inundables y en los que ya hemos permanecido anteriormente en sitios urbanos con permisos tenemos el propósito de permanecer al menos hasta Navidad" para aprovechar las celebraciones de toda esta época, que se acentuarán si se sigue consolidando la actual situación epidemiológica. Así, en Cádiz capital, establecimientos como Tirabuzón, Potito, Potito Beach, Tuna Beach, Nahu Beach y Moana pretenden alargar la temporada hasta el invierno.

Otro aspecto que resalta Periano que ha beneficiado a los chiringuitos a lo largo del verano ha sido que, "a diferencia de 2020, no se han dado brotes en los establecimientos, por lo que no han afectado a la actividad de los negocios, ya que solo se ha dado algún contagio puntual fuera del núcleo laboral". Para que esto se haya producido, remarca que "las vacunas y la prevención laboral han permitido este éxito".

Con todo, el presidente de Aecca considera que "el verano ha sido un escaparate muy bueno para Cádiz", por lo que muestra su convencimiento de que "el turista extranjero volverá" una vez que se erradique el coronavirus.