La celebración del Corpus 2022 se considera “incompatible” con la nueva fecha del Carnaval

El regreso del Corpus a la calle en 2022 está en la cuerda floja. La decisión municipal de adelantar una semana la fecha inicialmente anunciada del Carnaval (para no hacer coincidir el Domingo de Piñata con la fiesta religiosa) es “insuficiente” para los organizadores del Corpus, que hablan de una celebración “incompatible” que hace tambalear la salida de la procesión el próximo año.

La celebración del denominado Carnaval Chico o de los Jartibles es el problema al que se enfrenta ahora el Obispado, entendiendo que la no oficialidad de los actos carnavalescos ese fin de semana posterior a la fiesta ponen en riesgo el normal desarrollo del Corpus, de su jornada de vísperas, de su procesión en la mañana del domingo (19 de junio en 2022) y de los habituales traslados de la Patrona o del Señor de La Cena.

Por este motivo, la comisión que el Consejo de Hermandades tiene creada para la organización del Corpus ha trasladado públicamente, tras una reunión presidida por el obispo diocesano, Rafael Zornoza, que será “totalmente incompatible la salida de la procesión en el caso de coincidir con festejos carnavalescos”. “La decisión de adelantar el Carnaval de primavera una semana para que los actos del Domingo de Piñata tengan lugar el 12 de junio, y no coincidan con la procesión del domingo 19 es insuficiente y no soluciona este problema”, asegura esta comisión formada por el obispo y las hermandades gaditanas, que ponen el acento ahora en “la presumible coincidencia con las actuaciones del Carnaval Chiquito o de Jartibles”, al que atribuyen “unas características espontáneas difíciles de organizar que hacen inviable la procesión y los traslados posteriores de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad, y de otras imágenes, como la de Jesús de la Sagrada Cena, que salen ese día en procesión”.

Por ello, los cofrades insisten en que la fiesta del Carnaval se adelante una semana más, como ya solicitaron al propio alcalde y a la concejala de Fiestas hace varias semanas, “a fin de evitar cualquier coincidencia con actuaciones carnavalescas callejeras, y así se pueda celebrar la solemnidad del Corpus con el debido esplendor y respeto”. “Se puede conseguir ese objetivo con una adaptación del concurso del COAC en el Gran Teatro Falla, a fin de acortar la duración, para adelantar una semana más las actuaciones carnavalescas en las calles”, añade la comisión organizadora del Corpus, que ha dirigido un escrito al alcalde de la ciudad trasladándole esta preocupación y reivindicaciones.

Este pronunciamiento por parte de la Iglesia de Cádiz llega justo 24 horas antes de que el Pleno municipal adopte una decisión definitiva respecto al Carnaval del próximo año. Un debate que este viernes se abordará, previsiblemente, por partida doble; de un lado, para aprobar o rechazar la propuesta de cambio de día festivo local del martes 1 de marzo al lunes 6 de junio; y de otro lado, para abordar la propuesta de PP y Cs de dejar sin efecto ese aplazamiento de la fiesta a junio y mantener su celebración en febrero.

A la espera de esa decisión definitiva del Ayuntamiento, el obispo y las cofradías anuncian que la celebración de la procesión del Corpus no quedará aprobada “hasta que el Ayuntamiento garantice que no coincidirá con fiestas carnavalescas en las calles”. Una exigencia que a día de hoy parece complicada, por no decir imposible de cumplir si no se vuelve a alterar el calendario.