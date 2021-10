Sensación "agridulce" en las cofradías, que esperaban un adelanto del Carnaval de dos semanas

El adelanto del Carnaval 2022 una semana ha sido para el mundo cofrade un mal menor, pero deja una sensación “agridulce” según señalaba ayer Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. “Esperaba un adelanto de dos semanas, como le pedimos al Ayuntamiento”, decía. Pero no ha podido ser. Porque la festividad del Corpus no coincidirá el 19 de junio con el Domingo de Piñata, pero sí con el Carnaval Chiquito, que no deja de ser una manifestación festiva que coexistiría en la calle con la procesión.

“Esperemos que el Consistorio, aunque no sea el organizador de ese Carnaval espontáneo, ayude a que ambas celebraciones puedan convivir ese día sin problemas”, apuntaba Jurado. Para el presidente de las hermandades gaditanas “sería una pena no poder celebrar el Corpus con tranquilidad después del trabajo que estamos desarrollando estos años junto al Cabildo Catedralicio para crecer en solemnidad”.

Los actos previos al Corpus se celebrarán con tranquilidad, ya sin Carnaval oficial, pero el Carnaval Chiquito preocupa a los cofrades. Puede ayudar a la celebración separada de ambas fiestas que las agrupaciones carnavalescas eviten salir a unas horas, antes del almuerzo, en las que puede hacer bastante calor tratándose de un 19 de junio. No es descartable un Carnaval Chiquito bien de tarde-noche o alejado del recorrido de la procesión del Corpus Christi.

La comisión creada para esta festividad religiosa se reunirá el próximo martes, con representación tanto del Cabildo Catedralicio como del Consejo de Hermandades. Jurado recuerda que el Cabildo, como responsable de la organización del Corpus, deberá analizar los posibles escenarios y tomar una determinación.