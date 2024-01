Los celadores del Puerta del Mar de Cádiz quieren más personal y reconocimiento profesional

"Son los profesionales que reciben a los pacientes, los que los acompañan a las distintas estancias y pruebas por los centros, los que los movilizan, están en todos los servicios y, en definitiva, están siempre junto al paciente desde que llegan hasta que se van". Son palabras de Sonia Valiente delegada de UGT en Hospital Universitario de Puerto Real tras haberse celebrado este miércoles una concentración a las puertas del centro sanitario puertorrealeño en la que reivindican la categoría profesional de celador en el SAS y denuncian, a su vez, la falta de celadores en los centros sanitarios de la provincia.

Desde el Puerta del Mar, un portavoz de los celadores, comienza sus declaraciones diciendo que "no hay nada nuevo en todo esto". Se remite a la época de la pandemia, cuando el SAS llevó a cabo una contratación de sanitarios: "Ahí logramos estar bien y el servicio estaba perfectamente cubierto con cuatro y cinco celadores en cada servicio".

Pero llegó el final de la pandemia, aunque no el final del covid, y "volvimos a una precariedad que se ha quedado ya instalada en nuestro sistema, de manera que, a día de hoy, donde debería haber tres celadores hay sólo uno".

Este portavoz que, a su vez, forma parte de la Asociación Andaluza de Celadores (Asance), recuerda a la administración sanitaria que sigue habiendo compañeros que tienen que cogerse sus días libres, "otros están de bajas y otros se jubilan y no cubren esas bajas, de manera que nos encontramos con un servicio mermado que, al final, se convierte en una mala imagen de cara al usuario que es el que sufre las consecuencias de los recortes y de la falta de personal".

Y lo peor, según este portavoz, es que "están actuando como si realmente el covid hubiera desaparecido y lo que realmente están haciendo es tapando los casos de coronavirus con la gripe A y nos llegan al Puerta del Mar muchos casos de bronquitis y neumonías".

El cierre de camas como medida

Indica, a su vez, que "nos encontramos ya con casos que antes requerían un aislamiento de más de una semana y que ahora están trabajando en el hospital tan sólo con una mascarilla". Desde la Asociación Andaluza de Celadores, la manera que tiene el SAS de responder a esta situación es "cerrando camas. No hay dinero para personal, pues cierran camas y listo".

Hay servicios concretos, tal y como denuncian estos profesionales, como puede ser la Unidad de Reanimación Postquirúrgica en las que debería haber dos celadores de mañana y dos de tarde "y hay días que llegas a las tres de la tarde y te dicen que estás solo. Miro la unidad y tenemos varios enfermos intubados, otros sentados por una cirugía cardíaca y hay que atender a las urgencias que llegan y te encuentras solo. Lo quieren solucionar siempre con un "si necesitas algo, llama", pero no es la solución".

Precisamente estos días, según indican desde este colectivo, terminan contrato muchos de los auxiliares, enfermeros y enfermeras y celadores del Puerta del Mar y "todavía no han llamado a nadie". "Ya no es sólo por las necesidades propias del servicio que se quedan sin cubrir sino que es ahora mismo la una de la tarde del 31 de enero y aún no han llamado a nadie y lo mismo llaman a la gente a última hora del día".

Esta situación provoca también un perjuicio a la conciliación familiar porque puede que llamen a la persona que vaya a cubrir la plaza con pocas horas de antelación.

En cuanto a la falta de reconocimiento, este mismo portavoz afirma que es algo que "llevamos padeciendo toda la vida. Pero es un servicio en el que llevamos muchos años trabajando juntos y entre nosotros mismos nos vamos apañando, pero no es manera..."

Denuncia de UGT

Así, a la vista de esto mismo que denuncian desde el Puerta del Mar, desde el sindicato UGT indican que los celadores cada vez realizan más y complejas funciones y, sin embargo, siguen sin tener ninguna titulación con la que acceder a su profesión ni se le reconoce sus funciones. "Muy al contrario, siguen con las de Personal Estatutario No Sanitario que derivan de 1971 y están absolutamente desfasadas y alejadas de la realidad actual", según indica Sonia Valiente delegada de UGT en Hospital Universitario de Puerto Real.

Por ello, desde UGT, quieren llamar la atención en la necesidad de que se les reconozcan sus funciones y se les reclasifique funcionalmente en el Grupo C2.

Para ellos, desde UGT consideran más necesario la creación de una formación reglada con una titulación académica que dote al colectivo de "un reconocimiento de funciones que realizan y que esos estudios necesarios los dote de los conocimientos imprescindibles para realizar su labor".

Por otro lado, el sindicato asevera que hay que reforzar las plantillas para que puedan realizar su labor "sin el estrés diario que padecen y sin las consecuencias lesivas que tienen para su organismo y manejo continuo de cargas (pacientes, material, camillas, etcétera)". Además, este colectivo está reivindicando que se agilicen los procesos de movilidad interna en los centros del SAS.