Esto debes hacer para trabajar como celador

El celador tiene un papel importante en el funcionamiento de cualquier centro sanitario, pues sus labores son muy variadas y de ellas depende la buena organización en los servicios. Si te interesa acceder a este sector, trabajar como celador puede ser una excelente salida profesional que te otorgue estabilidad y te permita ayudar al personal del hospital, a los pacientes y sus familiares.

Pero ¿sabes qué debes hacer para trabajar como celador?, ¿qué formación es necesaria y cuáles son los pasos a seguir? En este artículo, te orientamos para que puedas conseguir tus objetivos y obtener un estupendo puesto de trabajo.

Los requisitos para trabajar como celador

Es imprescindible cumplir con determinados requisitos para acceder a un puesto de celador en centros sanitarios dentro de España, por lo que este primer punto es muy importante. Los requisitos son los siguientes:

● Una edad superior a los 16 años.

● Nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea.

● Tener el certificado escolar o la Educación Secundaria Obligatoria.

● Disponer de un estado de salud compatible con las funciones del celador.

● No haber sido condenado por corrupción de menores, delitos sexuales o trata de personas.

● No ser expulsado anteriormente de un puesto público.

Además, hay que formarse para poner desempeñar las funciones propias del puesto correctamente. Para ello es crucial hacer un curso de celador como el que se imparte en Formación Alcalá y obtener todos los conocimientos pertinentes.

Las oposiciones autonómicas

Hay cantidad de centros sanitarios públicos en nuestro país en los que se precisan celadores y en los que se puede optar a un empleo estable para toda la vida. Como ocurre con todos los sectores públicos, para conseguir una plaza hay que presentarse a unas oposiciones y sacar la nota suficiente.

En el temario se exponen todos los conocimientos que deben tener los candidatos para poder trabajar en este puesto, algo que no te costará asumir si te has formado previamente con el curso de celador. No obstante, cada prueba puede tener sus particularidades y diferencias según la Comunidad Autónoma en la que te presentes, pues son estas entidades las que gestionan lo referente al ámbito sanitario y las que hacen sus propias convocatorias. La buena noticia es que puedes probar suerte en diferentes Comunidades Autónomas y convocatorias para maximizar tus probabilidades de conseguirlo.

El empleo en centros privados

Puede que te urja encontrar un trabajo, que no quieras opositar o que prefieras tener algo de experiencia antes de presentarte al examen para una plaza pública. En ese caso, también hay una gran cantidad de centros sanitarios privados a los que puedes acceder y que necesitan constantemente personal cualificado. En ellos hay que enviar el currículum, como ocurre con cualquier otra empresa, y esperar a que te contacten para realizar una entrevista de trabajo.

A la hora de encontrar las ofertas disponibles en este sector, lo ideal es focalizarse en las bolsas de empleo de hospitales y clínicas, ya que se actualizan constantemente con las vacantes para puestos sanitarios. También puedes entrar en las webs de los centros privados para encontrar sus ofertas de empleo o su contacto para las candidaturas espontáneas.