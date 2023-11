El SAS se ha quedado sin dinero para contratar médicos, según el sindicato de los facultativos

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) habla de "despilfarro" por pate de la Consejería de Salud, algo que según ellos llevan meses denunciando y que "ha provocado que el SAS se encuentre en estos momentos en una situación insostenible".

Esta misma fuente recuerda que la prensa denunciaba recientemente que “el presupuesto de Salud apenas cubre los compromisos salariales”. Según esta información, la Junta “ha tenido que ampliar en 200 millones de euros el gasto presupuestado de personal para 2023”. Pero desde el Sindicato Médico Andaluz se preguntan que "¿a dónde ha ido el parar el mayor presupuesto para sanidad de la historia de Andalucía?".

Así, el SMA recupera que el pasado mes de octubre el SAS publicaba que la plantilla de celadores se ha incrementado en más de un 25% desde 2018. En el comunicado, según recuerdan la consejera declara que el trabajo de los celadores en los centros sanitarios es “fundamental”.

A su vez, este sindicato deja caer que el mayor incremento de plantilla se ha producido en Enfermería. Y esto lo apoya con datos diciendo que en enero de 2022, la Junta publicaba la siguiente información: “La plantilla de Enfermería ha crecido en Andalucía en más de 7.500 profesionales, de media anual, en los últimos tres años, de los cuales más de 1.100 son estructurales”. Este personal también ha visto incrementadas sus retribuciones. Según declaraciones de la actual consejera, las enfermeras andaluzas “han pasado de ser las terceras peor pagadas de España las terceras mejor pagadas”.

La Junta, según las citadas fuentes, también ha hecho un “gran esfuerzo” para consolidar los “contratos covid”, de hecho el propio presidente de la Junta anunció en sede parlamentaria su intención de “consolidar 12.000 puestos de trabajo dentro de Servicio Andaluz de Salud (SAS), fruto de contrataciones realizadas durante la pandemia del coronavirus”. "Solo una ínfima parte de estos 12.000 contratos corresponden a facultativos", según el SMA.

"Pero ¿se ha olvidado la Junta de los médicos? ¿Por qué somos los únicos que no aparecemos en estas felices proclamas? La respuesta nos la da la consejera de Salud, Catalina García cuando dice que no podemos contratar médicos porque no hay médicos en la bolsa”. La respuesta la considera el Sindicato Médico Andaluz "simple, pero falsa", ya que "lo cierto es que sí hay médicos dispuestos a trabajar en la sanidad pública, pero el SAS no puede contratarlos porque se ha gastado el dinero en otras categorías a cambio de paz social o en programas fallidos como la consulta de acogida".

Rechazan pediatras para el Puerta del Mar: "Están los presupuestos agotados"

El pasado mes de octubre, el SMA denunciaba públicamente que el SAS está cerrando quirófanos por falta de médicos, a pesar de que existen facultativos a los que contratar. En esas mismas fechas, los servicios centrales del SAS denegaban, según ellos confirman, contratos a médicos para cubrir plazas de Pediatría en Cádiz. En estos momentos, la Atención Primaria de Córdoba vive un "conflicto provocado por una reestructuración economicista de las plantillas de médicos que ha llevado al Sindicato Médico de Córdoba a denunciar al SAS ante la Justicia".

Los mismos directivos del SAS reconocen en privado a este sindicato que representa a buena parte de los médicos de la provincia de Cádiz que no pueden contratar médicos “por estar los presupuestos agotados”. "La sobrecarga en Atención Primaria está alcanzando niveles asfixiantes, con médicos que tienen asignadas más de 2000 tarjetas, cuando el compromiso del SAS es limitarlas a un máximo de 1.300. En Atención Hospitalaria, se cierran quirófanos y consultas mientras se destinan cientos de millones de euros a conciertos con la privada", según el SMA.

No hay tareas para tantos enfermeros y enfermeras

El SAS "ha llenado" los centros de salud de personal de enfermería en tal número que "ni siquiera tiene tarea para todos ellos, y ha consolidado contratos realizados durante la pandemia a pesar de que en estos momentos, salvo en el caso de los médicos, ya no son necesarios". Esta declaración o acusación la lanzan desde este sindicato afirmando que, "mientras tanto, nuestro sueldo sigue por debajo de la media nacional y se cierran quirófanos y consultas porque no hay dinero para contratar médicos".

El principal problema del SAS, según el SMA, es la falta de médicos, "pero somos los únicos para los que no hay ni un euro. Este disparate solo puede deberse a incompetencia o a algo aún peor: prejuicios profesionales contra los médicos". Hace años, un dirigente político declaró que no descansaría "hasta ver a los médicos en alpargatas", según siempre la versión pública del Sindicato Médico Andaluz, y "por desgracia, las principales víctimas de este desprecio a los médicos serán los andaluces".