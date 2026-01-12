El CEIP La Inmaculada, en la recta final de la organización de las VI Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública de Cádiz

El AMPA del CEIP La Inmaculada y el propio centro educativo gaditano recuerdan que el próximo 15 de enero finaliza el plazo de inscripción para participar en la VI edición de las Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública, que se celebrarán entre los días 5 y 8 de marzo y que están organizadas este año por el CEIP La Inmaculada.

Esta cita deportiva y educativa, ya consolidada en la ciudad de Cádiz como un referente de convivencia, inclusión y fomento de hábitos saludables, presenta en esta edición importantes novedades. La más destacada es la ampliación de las categorías participantes, con la creación de la nueva categoría Pañales, dirigida al alumnado de Educación Infantil de Primer Ciclo escolarizados en centros de Educación Infantil, lo que tradicionalmente se conoce como guarderías. De este modo, las Olimpiadas amplían su alcance y permiten la participación de niños y niñas desde edades aún más tempranas, sumándose a las categorías ya existentes desde Infantil hasta el tercer ciclo de Primaria.

Además, con el objetivo de incentivar la participación, el AMPA del CEIP La Inmaculada sorteará cuatro entradas de cine para los cines Bahía de Cádiz, ubicados en El Corte Inglés de Cádiz, entre todas las personas inscritas en este evento deportivo.

Fácil acceso a las instalaciones

Con motivo del evento deportivo, y con el objetivo de facilitar el acceso al centro educativo, desde el Ayuntamiento de Cádiz se reforzará la línea de 1 de autobuses urbanos durante la celebración de estas VI Olimpiadas Escolares, cuya parada final se establece en el CEIP La Inmaculada, tal y como sucede en los días lectivos para el acceso al centro del alumnado que escolarizado en el centro. Asimismo en las inmediaciones del complejo escolar se encuentra el apeadero de Cortadura con paradas tanto del tren de cercanías, como del Transbahía. Por otra parte para aquellos que decidan emplear su vehículo particular, el recinto cuenta con dos amplias bolsas de aparcamiento que facilitan el acceso a las instalaciones educativas.

Como antecedentes de esta VI edición, cabe recordar que el CEIP La Inmaculada, conocido como Cortadura y futura sede de las Olimpiadas Escolares, acogió el pasado 28 de noviembre el acto simbólico de traspaso de la bandera olímpica del CEIP Gadir al centro receptor. Este acto marcó el inicio oficial de la cuenta atrás para unas Olimpiadas que se han convertido en una cita anual imprescindible para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, tras haberse presentado previamente la mascota y el cartel oficial el pasado 18 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Estos actos conformaron los primeros hitos oficiales de la presente edición.

Las VI Olimpiadas Escolares mantendrán su carácter inclusivo, permitiendo que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda disfrutar plenamente de las actividades programadas, todas ellas adaptadas a cada ciclo educativo.

La inscripción puede realizarse hasta el 15 de enero a través del formulario habilitado, accesible mediante el enlace y el código QR difundidos por la organización, donde además es posible acceder a las disciplinas de cada una de las categorías, que se adaptan a las diferentes etapas educativas y edades del alumnado, fomentando el espíritu deportivo y la cooperación.

Desde el AMPA y el CEIP La Inmaculada se destaca el balance positivo de ediciones anteriores, que han demostrado ser una excelente plataforma para promover valores como el compañerismo, el respeto y la convivencia entre los distintos centros educativos públicos. La elección del CEIP La Inmaculada como sede responde tanto a la idoneidad de sus instalaciones como a su dilatada trayectoria educativa en la ciudad, con el objetivo de garantizar una experiencia inolvidable para todo el alumnado participante.

La inscripción para el encuentro deportivo puede realizarse a través de este link habilitado.