Las VI Olimpiadas Escolares de Cádiz ya tienen cartel y mascota

Las VI Olimpiadas Escolares de Cádiz van tomando forma. Se celebrarán del 5 al 8 de marzo de 2026 en el CEIP La Inmaculada de la capital y participarán todos los centros educativos públicos de la ciudad, en una cita que pretende fomentar valores como la convivencia, la igualdad, el esfuerzo y el sentimiento de comunidad.

El Salón de Pleno del Ayuntamiento de Cádiz fue este martes el escenario elegido para dar un pasito más con la presentación del cartel y la mascota de estos juegos olímpicos escolares. Representantes de la AMPA Vía Augusta; el director del colegio La Inmaculada; alumnos del centro; representantes de la FLAMPA Gades; así como los concejales del PSOE, Óscar Torres y José Ramón Ortega; de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz; y los ediles de Deportes, Carlos Lucero, y de Educación, José Manuel Verdulla; estuvieron presentes en este emotivo acto de reivindicación de la escuela pública.

Rodrigo Leo, estudiante de sexto de Primaria, ha sido el creador de la mascota de estas olimpiadas, una estrella de mar de cinco puntas, por los cinco anillos olímpicos, "inspirada en el mar, en la playa de La Caleta y en la Catedral ", explicó. La mascota se llama Inma y será la imagen de esta cita deportiva del próximo mes de marzo.

En cuanto al cartel, ha sido obra de Marta García, antigua alumna del IES Cortadura y madre de tres alumnos del CEIP La Inmaculada, quien se ha basado en los grafitis "como paisaje del barrio que ven los niños cada día de camino al colegio" y la muralla como símbolo de la resistencia de la escuela pública.

El importante papel de la escuela pública fue uno de los mensajes más repetidos en el Salón de Plenos y la sexta edición de estas olimpiadas se configuran como un espacio de encuentro y celebración de todo lo que puede conseguir este tipo de educación con unidad y apoyo. Susana Marchán, representante de la AMPA Vía Augusta, señalaba que "es un gran día para la comunidad educativa del CEIP La Inmaculada y para todo el enjambre de la escuela pública de la ciudad de Cádiz". La representante de la comunidad educativa de este centro agradeció la colaboración de todos los agentes implicados en esta cita: FLAMPA Gades, las AMPAS de los colegios participantes y las familias, el Ayuntamiento de Cádiz, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, el Cádiz CF, el Colegio de Enfermería y, por primera vez, el área de Deportes de la Diputación de Cádiz.

Rosa María Parra, vicepresidenta de la FLAMPA Gades, reconoció la labor de la AMPA Vía Augusta "por su esfuerzo y valor y por ofrecerse a realizas las olimpiadas". Además, quiso resaltar las horas "que se invierten, las reuniones, el esfuerzo que supone planificar, coordinar, motivar y poner el corazón en cada detalle". Rosa María considera que la celebración de estas jornadas "enriquecen mucho a niños y niñas y no solo se practica deporte, se construyen valores como el respeto, el trabajo en equipo, la convivencia y el orgullo de pertenecer a la escuela pública", finalizó.

Daniel Borrego, director del CEIP La Inmaculada, definió las Olimpiadas Escolares como "la fiesta de la escuela pública, de nuestra comunidad educativa y de la comunidad educativa de toda la ciudad".

Por último, el concejal de Educación, José Manuel Verdulla, valoró la unidad que consigue esta cita entre todos los actores implicados y destacó que se trata del "evento organizativo a nivel público más potente de la provincia". Por ello, enfatizó en que "es un evento tan importante que no puede perderse".

El CEIP La Inmaculada recoge el testigo del CEIP Gadir, colegio organizador de la edición anterior.