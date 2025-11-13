Flampa Gades valora positivamente la inversión en colegios públicos de Cádiz y demanda el fin del cierre de líneas

La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA GADES) celebra el anuncio de nuevas inversiones municipales destinadas a la mejora de los colegios públicos de la ciudad para el curso que viene. Desde la federación consideran que apostar por la educación pública es apostar por el futuro de Cádiz, y que este tipo de actuaciones “permitirán mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado y el trabajo del profesorado, además de garantizar espacios más seguros, sostenibles y accesibles para toda la comunidad educativa”.

Rosa Parra, vicepresidenta de Flampa Gades, ha señalado que “estas son actuaciones muy demandadas por las familias y por los equipos directivos, que conocen bien las carencias de sus centros. Es un paso en la buena dirección, que demuestra que la educación pública debe situarse entre las prioridades de la acción municipal”.

No obstante, desde las juntas directivas de las asociaciones que componen la federación subrayan que la inversión no debe quedarse en una acción puntual, sino integrarse dentro de una planificación estable y continuada de mantenimiento y mejora de las infraestructuras educativas. “Aplaudimos la inversión anunciada y confiamos en que sea el inicio de una etapa de refuerzo sostenido en la atención a los colegios públicos de nuestra ciudad”.

La apuesta verdadera: el fin del cierre de líneas

También subrayan que apostar de verdad por la educación pública "sería dejar de cerrar líneas y centros, y dejar de destinar dinero a la privada-concertada, ya que no necesitamos esas plazas en la actualidad".

Raúl Lucas ha destacado además la importancia de seguir de cerca la ejecución de los compromisos adquiridos, como las obras en el colegio Cortadura, que “esperamos ver finalizadas antes de las próximas olimpiadas”.

Desde Flampa Gades también se destaca que, según el recuento realizado, la mitad de los centros educativos se beneficiarán de las nuevas inversiones, mientras que la otra mitad quedarán pendientes de mejoras, salvo las actuaciones de iluminación y mantenimiento previstas para todos los colegios.

Finalmente, la federación insiste en la necesidad de garantizar la máxima transparencia en los plazos de ejecución y en la evaluación de los resultados. “Tras tantos años de lucha la educación pública cuenta con muchas alianzas. Nos alegramos sinceramente de que se apueste por la educación pública”, concluyen, “pero seguiremos vigilantes para que las promesas se conviertan en realidad”.

Recuerdan que el anterior equipo de gobierno, "pese a tener las cuentas bloqueadas por Hacienda, consiguió destinar 500.000 euros anuales a los colegios públicos, mientras que el actual, con un contexto económico mucho más favorable, ha anunciado una inversión de 2 millones". La federación subraya la importancia de analizar el presupuesto completo: “Si el aumento en inversión educativa se hace a costa de reducir ayudas sociales u otros programas necesarios, nuestra valoración como colectivo social no puede ser plenamente positiva. Valoramos el esfuerzo, pero seguiremos atentos al conjunto de las cuentas municipales”, concluyen.

Las actuaciones:

En concreto, ha mencionado el proyecto para ejecutar islas de sombra en colegios como el Campo del Sur, María Valle, Fermín Salvochea, Juan Carlos Aragón, La Inmaculada y Santa Teresa. Ha hecho referencia también a la sustitución de los cerramientos de carpintería en los colegios de San Rafael y San Felipe del casco histórico. Se dotará con más dinero el proyecto de protección solar del colegio Celestino Mutis y otro que se abordará en el Fermín Salvochea. Habrá inversión para un aula multiusos en el colegio Juan Carlos Aragón y ha anunciado por último actuaciones en los centros Reyes Católicos y Tierno Galván.

También se va a sustituir las luminarias de todos los colegios públicos de la ciudad por nuevas luces tipo LED, que son más eficientes desde el punto de vista energético.