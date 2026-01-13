La campaña de Navidad de Cádiz Centro Comercial atrae un millón de visitantes únicos en diciembre

Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) hace una valoración muy positiva de la campaña de Navidad 2025 denominada 'La Fábrica de la Ilusión', una programación diseñada para llenar de vida el centro histórico durante las fiestas y reforzar la actividad del comercio local con propuestas familiares, acciones participativas y un ambiente navideño que ha convertido el corazón de Cádiz en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La campaña ha venido acompañada de un notable impacto en afluencia: casi un millón de visitantes únicos en el mes de diciembre con una media de 32.254 personas al día, según el Informe de Afluencia de Cádiz Centro.

El presidente de CCCA, José Amaya , ha destacado que "esta campaña ha demostrado el enorme potencial del centro cuando se trabaja con un objetivo común: generar ciudad, actividad, ilusión y dinamización real para nuestros comercios” .

Además del movimiento registrado en las calles, el saldo realizado entre los negocios asociados refleja un alto grado de satisfacción con las acciones programadas. De acuerdo con el cuestionario interno, más del 64% de los socios afirma que las acciones navideñas les han encantado, reforzando el buen resultado global de la campaña. En cuanto al resultado comercial, un 78,5% valora las ventas de la campaña como normales o buenas , destacando la estabilidad del periodo y la respuesta del público a las iniciativas programadas.

En palabras de la gerente de Cádiz Centro, Yolanda Pérez , "hemos diseñado una Navidad que se ha vivido intensamente, con acciones pensadas para atraer público, generar participación y seguir fortaleciendo la identidad comercial del centro” .

Entre las iniciativas más destacadas de esta edición han sobresalido propuestas como el gran sorteo de Navidad , el concurso de escaparates , el pasacalles de Papá Noel y su trineo , acciones familiares como el Circuito Mágico de Navidad , así como la campaña solidaria 'Dulces que comparten ilusión', que ha unido dinamización y compromiso social.

CCCA agradece la implicación del comercio local, entidades colaboradoras, ciudadanía, reafirmando su compromiso de seguir impulsando campañas que mantengan vivo el centro histórico, fortalezcan el tejido empresarial y conviertan Cádiz en una ciudad con actividad durante todo el año.