Camisetas de algodón orgánico y batidos de açaí desembarcarán en el comercio del centro de Cádiz

El local que ocupó la papelería Las Cortes y que acogerá a la firma de ropa Wituka.

Movimientos comerciales en el centro de la capital gaditana. Se avecinan aperturas de establecimientos, algunas en calles señeras. Los obreros se afanan estos días por tener a punto los locales.

Uno de estos casos es el de la antigua papelería Las Cortes en la calle Pelota, que en su día sucedió a la histórica papelería Alfa y que por último se había especializado en artículos náuticos.

El establecimiento cerró antes del verano y pronto cobrará vida con otro negocio del que ya puede verse su logotipo en el interior mientras se acomete el acondicionamiento del local. Se trata de la firma sevillana Wituka, que vende ropa, principalmente camisetas, hecha con algodón cien por cien orgánico certificado, serigrafiada en España con diseños de artistas de todo el mundo.

Wituka se precia de contar con el certificado FairTrade- Comercio Justo, “un sello de garantía que funciona como distintivo positivo del producto y además aporta a los consumidores la seguridad de que todos nuestros productos han sido fabricados en unas condiciones dignas de trabajo y compras a un precio justo”.

Comprometida con el planeta, dentro de su proyecto ecológico global desarrolla la acción ‘Una camiseta, un árbol’, con la que ha plantado ya casi un millón y medio por todo el mundo.

Wituka cuenta con varias tiendas, una de ellas en Tarifa. También tiene establecimientos en España, concretamente en Granada, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Valencia y Mallorca. Y dos en el extranjero: Bolonia y Amsterdam.

También se encuentra en obras un local situado al inicio de la calle José del Toro viniendo de Ancha junto a la iglesia de San Pablo, que en tiempos acogió a Chocolates Pancracio y en algunas navidades los dulces de Aromas de Medina.

Oakberry ya se anuncia en este local de la calle José del Toro. / J.S.R.

En el escaparate ya se anuncia la marca, de origen brasileño, que ocupará este sitio, llamada Oakberry, con más de 800 tiendas en más de 40 países. Posicionada en el sector de superalimentos de servicio rápido, es conocida por sus tazones y batidos de açaí, pequeña baya morada de la selva amazónica que se considera un superalimento por su alto contenido de antioxidantes, fibra y grasas saludables.

Se suman a las recientes aperturas de La Familia, Mr. Blue o Maninha Sardinha

En España cuenta con más de 40 tiendas repartidas entre Barcelona, Madrid, Sevilla, Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Valencia, Málaga, Alicante, Girona y Tarragona.

Estas aperturas se suman a las que se han producido en los últimos tiempos en el casco histórico. Como la pastelería La Familia, una franquicia de la firma isleña Productos Artesanos La Familia que abrió sus puertas a mediados de junio.

Asimismo, a comienzos de julio se instaló en la calle Columela la firma de moda masculina portuguesa Mr. Blue. Por otra parte, Maninha Sardinha, una tienda especializada en productos portugueses, abría también en julio su tercera tienda en la ciudad, en la calle Periodista Emilio López (antigua Corneta Soto Guerrero). Ya contaba con un local en la calle Cobos desde julio de 2024 y otro en la calle Brasil desde diciembre.