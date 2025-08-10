'La Familia’ más dulce llega a la calle Barrié de Cádiz

Desde el pasado 14 de junio la calle Barrié de Cádiz sabe un poco mejor. Y es que el pasado 14 de junio abrió sus puertas en la calle Barrié de Cádiz la pastelería La Familia, una franquicia de la firma isleña Productos Artesanos La Familia.

Los gaditanos Sonia de Andrés y Gonzalo Córdoba son los gerentes de este negocio que se encuentra situado justo enfrente de los Multicines Al-Ándalus.

El espíritu emprendedor de esta pareja y la falta de oportunidades laborales en la capital fueron el detonante para poner en marcha la pastelería. “Yo estuve trabajando en Inditex casi 20 años. Empecé en la firma de moda infantil Kiddy’s Class y luego pasé a Stradivarius en la calle Novena. Con el cierre de la tienda me ofrecieron la posibilidad de trasladarme al Centro Comercial Bahía Sur, pero no me iba bien por temas de horario, para poder cuidar a mi hijo... Así que decidí irme, replanteármelo todo y me paré a pensar... ¿Qué hago con mi vida? Mi novio viene de familia hostelera, es el nieto del fundador del restaurante El Faro, Gonzalo Córdoba, por lo que siempre ha estado rodeado de negocios y me motivaba a que hiciéramos algo juntos. Nosotros comprábamos en Productos Artesanos La Familia, en San Fernando, lo conocíamos y nos gustaba mucho, así que finalmente decidimos dar el paso y montar en Cádiz una tienda”.

Sonia incide en las pocas salidas laborales que ofrece la ciudad y las dificultades que supone arrancar un negocio propio, pero no se arrepiente de la decisión tomada. “Arriesgarse da miedo, la verdad, pero ahí estamos. Yo estoy muy contenta. Desde que abrimos nos va muy bien, es una calle de mucho paso, con la cafetería y el cine enfrente que atraen clientes...”

Algunas de las palmeras que se pueden encontrar en esta pastelería. / Germán Mesa

Una oferta diferente a la que existe en otras bollerías y pastelerías de Cádiz puede ser una de las claves para esa buena acogida. “Tenemos bollos grandes, artesanos y también mini tartas de queso, empanadas y tartas por encargo. Una de nuestras especialidades son las palmeras. El sabor que más nos piden es el de pistacho con Happy Hippo. También tenemos de pistacho con queso mascarpone, de Kinder, Oreo, hemos traído una nueva de caramelo con kiwi, de limón con yogur... Hay muchísima variedad. Otros productos muy originales que vendemos son las caracolas rellenas de crema o chocolate, como las que comíamos cuando éramos pequeños, o los bollicaos artesanos de varios sabores, que los clientes nos dicen que les recuerdan a los de toda la vida... También tenemos ensaimadas muy grandes, hojaldres...”, enumera la empresaria.

Las empanadas, por porciones o enteras, forman parte del catálogo de La Familia, con especialidades como la rellena con carne al toro situándose como la favorita; más la de rulo de cabra y cebolla caramelizada; jamón york, queso y dátiles; atún; pizza y jamón york y queso.

También disponen de un amplio surtido de tartas por encargo, de varios sabores y tamaños. Sonia anuncia con antelación que para Navidad despacharán roscones de Reyes, un producto muy demandado en el resto de tiendas.

La pastelería La Familia abre de martes a domingo de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas.