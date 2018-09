El acuerdo que el pasado sábado adoptó Descendimiento en cabildo para que su salida procesional se efectúe en la tarde del Viernes Santo y no en la Madrugada es una decisión que va más allá del cuerpo de hermanos de esta corporación. El cambio horario supondrá de forma inevitable una nueva configuración no sólo del Viernes Santo, sino también de la noche del Jueves y de la Madrugada. Tres cambios en uno. Un nuevo final para la Semana Santa que debe configurar ahora el Consejo de Hermandades.

El presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, asegura que hasta el momento no se ha realizado ningún trabajo relacionado con este cambio horario de la hermandad de Descendimiento. "No hemos querido hacer absolutamente nada al respecto hasta que la cofradía no tomara un posicionamiento definitivo respaldado por su cabildo de hermanos", explicaba ayer Jurado, que de hecho indicaba que hasta el momento "la única información que tenemos es la que hemos conocido por la prensa".

Para que el cambio de Descendimiento a la tarde del Viernes sea efectivo, ahora debe aprobarse el acta del cabildo del sábado por parte de la autoridad eclesiástica y, en base a ello, la hermandad tiene que solicitar formalmente al Consejo el cambio; todo ello antes del 31 de octubre, como establece la actual normativa.

Y en caso de que todo discurra con normalidad y se confirme el cambio de día, el principal problema para la permanente del Consejo será reconfigurar nuevamente la noche del Jueves Santo y la Madrugada del Viernes. En base a la línea mantenida en los últimos años de evitar un corte horario entre Jueves y Madrugada, la única solución -a priori- pasa por solucionar el 'hueco' que deja Descendimiento entre Nazareno y Perdón. Y para ello, habría que adelantar aún más la salida de la cofradía de Santa Cruz (que este año procesionó a las 0.10 horas) al mismo tiempo que retrasar la salida de las cuatro del jueves unos 10 o 15 minutos con respecto a 2018.

No obstante, esta fórmula puede plantear problemas ya que Medinaceli y Perdón no pueden procesionar tan seguidas al salir las dos desde la iglesia de Santa Cruz, además de que el camino del Perdón a calle Nueva no podría hacerse como este año por Catedral, Cobos y Cristóbal Colón, porque interrumpiría el tránsito de las cofradías que discurren por carrera oficial.

Se abre, por tanto, un problema sobre el que el Consejo se pondrá a trabajar cuando reciba confirmación del cambio de Descendimiento. Una posibilidad puede ser permutar el sitio en carrera oficial de Nazareno y Medinaceli, pasando la cofradía de Santa María a cerrar el Jueves Santo y permitiendo un colchón horario entre la salida de Medinaceli y la del Perdón. Asimismo, la que ya es única cofradía de la Madrugada podría verse obligada a llegar a Nueva por Campo del Sur, San Juan de Dios y Cuatro de Diciembre, para no interferir en la carrera oficial.

Más facilidades entraña, a priori, el acomodo de Descendimiento en la tarde del Viernes Santo, ya que vendría ocupar el hueco que hasta 2015 ocupó Servitas. "Sería cuestión de analizar si sería la primera del día, o la tercera", adelanta Juan Carlos Jurado en referencia a este cambio horario que puede conllevar una cascada de cambios en el tramo final de la Semana Santa del próximo año.