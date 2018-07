El uso de cámaras espía te permite potenciar la seguridad en cualquier momento y lugar

Cuando se habla de colocar una cámara oculta en algún lugar, suele haber opiniones encontradas. Muchos consideran que es una violación de la privacidad, aunque más allá de estos debates hay algo que hace que estas cámaras sean uno de los dispositivos más buscados. La seguridad doméstica es un tema candente, y tener cámaras que permitan controlar lo que ocurre en casa suena bastante bien. Veamos cómo usar estas y otras herramientas para sentirnos más seguros y protegidos.

Vigilancia doméstica

El uso de cámaras ocultas para asegurarse de que no hay nada de lo que preocuparse en casa es cada vez más habitual. Gracias a ellas, por ejemplo, se ha podido demostrar que alguien se ha llevado algo sin permiso. O comprobar que la persona al cuidado de los pequeños de la casa estaba siendo negligente. Con las camaras espias colocadas en lugares estratégicos se obtienen pruebas que confirman o desmienten las sospechas. Nadie puede negar que ha hecho o dejado de hacer algo cuando lo ve en una pantalla, ¿verdad?

Gracias a la tecnología de miniaturización, se puede poner una mini cámara espía prácticamente en cualquier lugar. De hecho se puede decir que no hay objeto en el que no se pueda convertir en un dispositivo de vigilancia. Tiendas online como www.territorioespia.com tienen un surtido muy amplio de ellos.

Los ojos de las viviendas inteligentes

Estas cámaras tiene mucho que ver con los sistemas de seguridad del futuro, que estarán controlados por elementos domóticos. De hecho, el Internet de las Cosas se posiciona como una realidad y la llegada de las casas inteligentes está comenzando.

Las cámaras serán los los ojos de estos sistemas, junto a detectores de presencia y otros elementos. A medio plazo incluso podrán identificar a quienes viven en la casa o quién viene de visita, abriendo la puerta o haciendo sonar el timbre al acercarnos. Puede parecer algo sacado del cine, pero también lo son cosas que hoy son cotidianas, como las videollamadas o los auriculares inalámbricos.

El hogar conectado y la seguridad

Tanto las cámaras como el resto de elementos que componen los smart homes dependen de la red para operar. Y es que Internet se ha convertido en algo esencial en todos los ámbitos. Y el doméstico no es una excepción.

Esto genera una necesidad en cuanto a la seguridad de las redes, ya que siempre hay quienes buscan la manera de conseguir Wifi gratis en Vodafone y otras compañías, usando a veces técnicas un tanto agresivas. Por eso, se recomienda tomar medidas de protección, como cambiar las contraseñas que vienen de fábrica por otras que sean menos fáciles de adivinar. En cualquier caso, al igual que ocurrió antes con la televisión o la electricidad, el futuro inmediato pasa por tener en casa una conexión a Internet. Ya no solo se usa para navegar o hacer compras. Muchos electrodomésticos y dispositivos del hogar, incluidas las cámaras de vigilancia, se controlan remotamente en línea. Y con toda seguridad, la tendencia irá en aumento.

La tecnología no deja de avanzar

El auge de las cámaras domésticas es un signo claro de cómo nos hemos convertido en seres tecnológicos. Prácticamente no hay campo de nuestra vida en el que no usemos algún dispositivo electrónico. Trabajamos, nos entretenemos y tenemos contacto con familiares y amigos gracias a ellos. Y también nos sentimos más seguros utilizando algunos de estos. Una tendencia que en el futuro, no muy lejano, seguirá en aumento.

Las cámaras espía son tendencia, al igual que otros muchos dispositivos tecnológicos que, de un modo u otro, facilitan nuestras vidas.