Cádiz y los Reyes Magos desafían al frío para brindar una lucida cabalgata

Cádiz ha desafiado al cortante frío para disfrutar de la cabalgata de Reyes Magos 2026. Ni la desapacible tarde ha podido con la ilusión de niños y niñas.... ni con la de los mayores, pues el 5 de enero es día de familia, de reencontrarse con la infancia y de revivir emociones con hijos o nietos. Los gaditanos se han echado a la calle y han ocupado la avenida principal y las zonas del itinerario posterior a las Puertas de Tierra, acompañando incluso al cortejo hasta la plaza de San Juan de Dios, punto y final del desfile.

El desfile se iniciaba con la atracción 'Le grand voyage', una locomotora con sus vagones que se encargaba de 'tirar' de la cabalgata, antes de dar paso a la primera carroza, inspirada en los superhéroes, con Batman, Spiderman y Superman en las Puertas de Tierra, ya que la temática de este cortejo era Cádiz y sus lugares más singulares.

Otra animación de viaje en globo era el preámbulo de la carroza de la Catedral de Cádiz, habitada en la tarde de ayer por el Jorobado de Notre Dame, con estética de la película de Disney dedicada a este personaje de Víctor Hugo.

A la agrupación musical Salud y Esperanza le seguía un grupo de duendes en pasacalles, viniendo detrás la carroza vikinga de La Caleta, la carroza inclusiva, novedad este año, cuyos tripulantes, han sido elegidos por Agadi (Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física). No faltó el el primer camión de bomberos que sirvió para el parque de Cádiz.

Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Los cinco sentidos en forma de hinchables hicieron las delicias de niños y niñas para dar paso a la cuarta y última carroza temática, 'El jardín de las hadas Disney en la Alameda Apodaca'. Detrás, unos curiosos personajes flotando dentro de una burbuja transparente.

También era muy gaditana la carroza de la Estrella de Oriente, presidida por una réplica de la fuente de las Tortugas del Paseo de Canalejas. Luego, un clásico de las cabalgatas en Cádiz: los grandes dinosaurios hinchables. Esta carroza precedía a la Asociación Músico Cultural y Recreativa Segundo Centenario (Ecce Mater). Un tren navideño era la carroza del Cartero Real. Detrás, una animación con personajes navideños y un árbol decorado de tres metros de altura.

La tensión crecía con al paso del primer rey mago, Melchor en carroza con tonos azul y oro, que se afanaba por atender en lo posible la demanda de caramelos a un lado y otro de la avenida. Sonaban luego los villancicos gracias a los sones de la banda de música de la Asociación Grupo Cultural Amanecer Música y Arte (Polillas), que desfilaba por delante de la animación El Taller de los Juguetes.

El rey Gaspar llegaba en su carroza presidida por una ánfora antes de que aparecieran malabaristas, zancudos y bailarines de la animación 'Tornade'.

Llegaba el final con el siempre esperado rey Baltasar, que saludaba desde su trono que recordaba al antiguo Egipto, cerrando el cortejo la banda de música Ciudad de Cádiz. El desfile cumplía con el horario previsto y a las ocho de la tarde ya se bajaba de su carroza en San Juan de Dios la Estrella de Oriente.

Sobre las 20.45 llegaba el cortejo al Ayuntamiento de Cádiz y la plaza de San Juan de Dios, repleta de público, vitoreó la salida de los Reyes Magos al balcón de la Casa Consistorial, recibidos por el alcalde, Bruno García. "¡Qué bote Baltasar!", clamaba la multitud. "Los Reyes os van a traer todo lo que habéis pedido", aseguraba la Estrella de Oriente. "Perseguid los sueños, que los sueños siempre se cumplen", gritó el Cartero Real.

Melchor habló a los pequeños. "¿Quién se ha portado bien?, ¿quién se ha portado regular?", pidiéndoles que se porten bien todo el año. Gaspar pidió a los niños y niñas que se fueran temprano a la cama y que dejaran a los Reyes algo para cenar. Cerró el turno de intervenciones Baltasar. "No ha llovido, mira qué día más maravilloso. Lo más importante es estar reunidos con amigos y con la familia. Uno solo nunca puede conseguir nada", lanzó al público.

Tras la visita al Ayuntamiento, el cortejo real se dirigía al Convento de Santo Domingo para celebrar la tradicional Adoración al Niño Jesús.