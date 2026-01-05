Un conductor ebrio irrumpe en la zona de la cabalgata de Reyes Magos de Cádiz generando momentos de pánico entre el público que esperaba

La Policía Nacional, a través de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), ha detenido esta tarde en Cádiz a un varón como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia activa grave, daños y alteración grave del orden público, tras un grave incidente ocurrido durante la celebración de la cabalgata de Reyes Magos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar cuando el individuo, conduciendo bajo una fuerte intoxicación alcohólica, accedió de forma temeraria a una zona protegida y que estaba cerrada al tráfico, por la que debía discurrir la cabalgata rato despúes, concretamente en la calle Juan Ramón Jiménez, en la intersección con la Avenida de Andalucía. Por suerte, los hechos ocurrieron sobre las cinco y cuarto de la tarde, antes del inicio de la cabalgata.

El vehículo se introdujo por la acera donde ya se encontraba numeroso público esperando la llegada de los Reyes Magos, arrollando varias vallas de protección y "generando una situación de grave peligro de atropello, lo que provocó escenas de pánico entre los asistentes, que comenzaron a huir del lugar mientras alertaban a los agentes policiales que se dirigían al inicio del dispositivo de seguridad del evento", apuntan desde el cuerpo policial.

Ante la peligrosidad de la acción, los agentes de la UPR iniciaron una persecución inmediata, durante la cual el conductor abandonó el recorrido oficial de la cabalgata y se dirigió hacia la zona de Bahía Blanca, impactando lateralmente con varios vehículos estacionados.

Interceptado en Bahía Blanca

Finalmente, el vehículo fue interceptado y bloqueado en la calle Hibiscos, donde el conductor fue detenido tras ofrecer una fuerte resistencia a los agentes actuantes.

El detenido, de nacionalidad española, presenta numerosos antecedentes policiales y arrojó un resultado de 0,8 mg/l de alcohol en aire espirado. La Policía Local se hizo cargo del correspondiente atestado por los delitos contra la seguridad vial.

Durante su estancia en calabozos, el detenido colaboró con los agentes, manifestando no recordar lo ocurrido debido a su estado de embriaguez.