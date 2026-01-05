Los Reyes Magos en Cádiz, en directo | Comienza el día más mágico del año con la vista puesta en el cielo

El día de Reyes Magos arranca en Cádiz con un ojo puesto en el cielo tras la abundante lluvia registrada en la jornada del domingo. Según las previsiones meteorológicas, la situación climática será algo mejor ya que la borrasca Francis, que dejó muchas incidencias en la provincia, se irá debilitando aunque dará paso a la entrada de una masa de aire ártico que hará que las temperaturas bajen considerablemente.

Por la tarde, a partir de las 17:30, la Cabalgata de Reyes Magos comenzará a recorrer la ciudad desde la avenida principal.