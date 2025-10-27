Cádiz ya está preparada para la X edición de los Premios del Flamenco Silvero Franconetti

Tras la ronda de presentaciones por diferentes festivales y organismos de la geografía española, los X Premios Internacionales del Flamenco, este año bautizados con el nombre de Silverio Franconetti, se han puesto de largo oficialmente en Cádiz, la ciudad que el próximo 16 de noviembre, Día del Flamenco, acogerá la entrega de distinciones organizadas por la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA). Así, promotores privados y públicos se han dado cita este lunes 27 de octubre en el gaditano Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) para acercar a la ciudadanía estos galardones que tienen como objetivo "que nadie que haya hecho algo en su vida por el flamenco, se vaya de este mundo sin su reconocimiento".

Con estas certeras palabras, el director de estos premios, el crítico e investigador Manuel Bohórquez, ha resumido el espíritu de esta iniciativa que hace una década ideó "sin ayuda alguna" Luis Guillero Cortés, presidente de la EFA, que no ha dudado en elegir a Cádiz, "la ciudad más flamenca del mundo en la provincia más flamenca del mundo", para conmemorar este décimo aniversario que, además, coincide felizmente con otra efemérides, la de los quince años de la proclamación del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Una circunstancia que tampoco ha pasado desapercibida para la teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento gaditano, Maite González, y para la diputada del ramo de la provincia de Cádiz, Vanesa Beltrán, representantes de las administraciones que apoyan esta edición de los premios -aunque al municipio le costara un poco más decidirse a la cesión del Palacio de Congresos-, que han presentado el contenido de la edición junto a los organizadores y a otras entidades colaboradoras como la Universidad de Cádiz y la Fundación Cajasol, representadas Ester Trigo, directora general de Cultura de la UCA, y María del Mar Díez, delegada en Cádiz del organismo de la entidad bancaria, respectivamente.

Premiados

Administraciones y entidades que han mostrado su "apoyo decidido" al flamenco a través de su participación en estos galardones que han ido creciendo en categorías hasta alcanzar las 18 actuales, cubriendo así "todos los aspectos que están relacionados con el flamenco, más allá del cante el toque y el baile", como ha referido Bohórquez que ha realizado una pequeña semblanza de las personalidades y organismos distinguidos, entre ellos, de la peña flamenca gaditana Enrique el Mellizo y del investigador, también gaditano, Javier Osuna. Premiados que se decidieron y se dieron a conocer en Cádiz, en la misma sede de la entidad flamenca premiada, durante esta primavera.

"Yo estoy ahora mismo con un niño chico con siete tarros de Nutella", ha dicho a este periódico con arte Javier Osuna, presente en la presentación de los premios al igual que Manuel Millán Lito, presidente de El Mellizo, "muy honrado" por recibir una distinción "que es a la trayectoria de una peña con más de medio siglo de existencia".

"La historia de la peña Enrique el Mellizo es muy grande, desde el año 72 hasta hoy en día han pasado muchísima gente que han luchado por el flamenco, grandes artistas, juntas directivas muy implicadas. Se trata de una peña icónica donde en los tiempos actuales le damos también sitio a la savia nueva", ha defendido Millán "agradecido" por el Premio Internacional del Flamenco a las Peñas Flamencas.

"Hiper agradecido", "ilusionado", "nervioso" está Osuna, Premio Internacional del Flamenco a la Investigación, que deja las bromas aparte, para ensalzar "el valor" que tienen iniciativas como ésta ante la "soledad" del trabajo del investigador. "Muchas veces, cuando uno investiga, tiene uno el síndrome de estar perdiendo el tiempo. Son muchas horas en los archivos, muchas horas solicitando el libro de padrones, peleándote con un determinado custodio que tiene una manera de pensar propia sobre un documento que, a fin de cuentas, es público... Pero sobre todo, la soledad, la soledad del investigador que lleva a que en un momento dado te plantees, hay que ver qué de horas le estoy dedicando a Enrique el Mellizo o a Rosario la Mejorana, ¿merece la pena? Pues hoy puedo contestar, sí".

A continuación, el listado completo de los X Premios Internacionales del Flamenco:

Premio de Honor. AURORA VARGAS VARGAS

Premio al Cante Flamenco. MANUEL MORENO MAYA 'EL PELE'

Premio al Baile Flamenco. JOSEFA BASTOS OTERO, 'PEPA MONTES'

Premio a la Guitarra Flamenca. GERARDO NÚÑEZ DÍAZ

Premio a la Instrumentación. GUALBERTO GARCÍA PÉREZ

Premio Jóvenes Flamencos. LUCÍA BELTRÁN SEDANO

Premio a la Moda Flamenca. JUSTO ROBLES ‘SALAO’

Premio al Tablao Flamenco. TABLAO EL CORDOBÉS DE BARCELONA

Premio al Aficionado Flamenco Cabal. JAIME DEL POZO, FUNDADOR DE LA PEÑA FLAMNECA TORRES MACARENA DE SEVILLA

Premio a las Artes Plásticas del Flamenco. JUAN RODRÍGUEZ-VALDÉS Y PAREDES, 'JUAN VALDÉS'

Premio a la Peña Flamenca. PEÑA FLAMENCA ENRIQUE EL MELLIZO DE CÁDIZ

Premio a la Investigación. PEÑA FLAMENCA JAVIER OSUNA GARCÍA

Premio a la Comunicación. ROMUALDO MOLINA MUÑIZ

Premio a la Labor Discográfica. RICARDO PACHÓN

Premio al Festival Internacional. BIENAL DE LOS PAÍSES BAJOS, HOLANDA

Premio Cine y Documental Flamenco. MANOLO SANLÚCAR, EL LEGADO (2019) POR JUANMA SUÁREZ

Premio a la Promoción Nacional del Flamenco. CÍRCULO FLAMENCO DE MADRID

Premio a la Docencia del Flamenco. MANOLO MARÍN

Acto de entrega y otras actividades

La programación de los X Premios Internacionales del Flamenco comienza el 15 de noviembre con la recepción de los galardonados en el Hotel Senator y con la presentación, a partir de las 20.00 horas, del libro Silverio, hijo del Italiano de Manuel Bohórquez, que estará acompañado por Alejadro Luque.

Ya el 16 de noviembre, a las 11.30 horas en el Palacio de Congresos de Cádiz, tendrá lugar la gala de entrega de los premios cuya entrada es gratuita con invitación -información en el mismo Palacio de Congresos- y que estará presentada por el periodista Juan Garrido. Esta cita, en la que el premiado cantaor cordobés El Pele dará "una pinceladita" de su arte, también será retransmitida por Canal Sur a través de su plataforma Canal Sur Más.