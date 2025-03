Los X Premios Internacionales del Flamenco se entregarán en Cádiz sin el apoyo del Ayuntamiento

Cádiz/"Los Premios Internacionales de la Escuela Flamenca de Andalucía (EFA), que me honro en dirigir, cumplen diez años y se van a entregar en Cádiz, en la Universidad, el 16 de noviembre de este año. El Ayuntamiento de Cádiz se ha negado a colaborar en la gala". Con estas agridulces palabras, Manolo Bohórquez, Premio Nacional de Flamencología, comenzaba una reflexión en sus redes sociales en la que ha hecho pública la noticia de que estos galardones que tradicionalmente se celebraban en Sanlúcar se trasladan en su décimo aniversario a la capital con el apoyo de Diputación Provincial, del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, pero sin la complicidad de la máxima institución municipal.

"Aunque históricamente la EFA ha celebrado la gala de la entrega de sus premios en Sanlúcar, como este año cumplimos nuestros primeros diez años, pues pensabamos realizarla en la capital. Antes de hacer este cambio, en el mes de enero, tuve reunión con representantes del Ayuntamiento de Cádiz, entre ellos la concejala de Cultura, Maite González, y en todo momento, aunque es cierto que no se prometió una gran colaboración, sí parecían propicios a aceptar nuestra petición para realizar la gala en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad que, de hecho, yo visité aquel día para ver si era propicio, así que nos lanzamos al cambio", explica el presidente de la EFA, una entidad que reúne a casi 100 escuelas de flamenco de 30 países diferentes de todo el mundo, Luis Guillermo Cortés, a petición de ese periódico.

Cortés asevera que tras este encuentro cursó las peticiones "en tiempo y forma" tanto a Mayte González como la solicitud oficial a Cádiz 2000 de la fecha del 16 de noviembre. "Pedimos sólo una aportación de 7.500 euros al Ayuntamiento de Cádiz con los que costear el gasto del alquiler de ese día del Palacio de Congresos y unas pancartas exteriores e interiores para un photocall donde colocaríamos los logos de las instituciones colaboradoras. Pero pasaba el tiempo y no nos contestaban...", asegura el organizador de unos premios "de mucha relevancia internacional, algo así como los Goya del flamenco", que tilda Bohórquez también en conversación con Diario de Cádiz.

Llegó, de hecho, la cita de Fitur en Madrid, donde se presentaron estos galardones, "y del Ayuntamiento no apareció nadie", una ausencia que "escamó" a Cortés que "por fin a mediados de febrero" recibió una respuesta por correo electrónico "donde Carmen Montes, la gerente de la Fundación Municipal de Cultura, nos negaba la colaboración por cuestión de presupuesto", narra el presidente de la EFA que tras esta negativa también escribió, "directamente al alcalde de Cádiz", para recibir a cambio una llamada de teléfono desde Alcaldía con la misma negativa.

"Yo no entiendo por qué será, pero, pidiendo 7.500 euros, me cuesta entender que sea un problema económico. Estos premios son muy señeros, de hecho, te adelanto que Loterías y Apuestas del Estado nos llevará en el cupón del 15 de noviembre, con lo que se va a proyectar a la ciudad de Cádiz ese día como la ciudad más imporante en el sector el flamenco", argumenta Cortés al que se suma el reputado flamencólogo Manolo Bohórquez que entiende que "la ciudad de Cádiz, a pesar del buen trabajo de sus peñas, del apoyo de sus muchos aficionados y de sus buenos artistas, está falta de que se celebren eventos como éste, de esta importancia para el flamenco, no comprendo cómo un Ayuntamiento puede rechazar una oportunidad así", lamenta.

Con todo, los organizadores ya han buscado "un plan B" porque la intención y la ilusión era estar en la capital en este décimo aniversario de los Premios Internacionales del Flamenco. Así, afortunadamente, el Aula Magna de la Universidad de Cádiz será el escenario de la entrega de las 18 categorías de los Premios Internacionales del Flamenco el próximo 16 de noviembre de 2025 a las 11.00 horas. "Y también es un lugar magnífico y estamos muy contentos, pero nos da mucha pena que en cada fotografía, en la retransmisión que hará Canal Sur en directo por su canal Canal Sur Más, y en cada mención que se haga estén mencionadas y visibles instituciones como Diputación, que siempre nos ha dado su apoyo, y el Ministerio de Cultura, y no esté el Ayuntamiento de Cádiz. En unos premios que, recordemos, es uno de los eventos más importantes de promoción y proyección del Flamenco Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad y de los que el Rey Don Felipe VI es el presidente de Honor", apunta Luis Guillermo Cortés.

Los Premios Internacionales del Flamenco, seis días con actividades en Cádiz

Además de la gala de entrega de los Premios Internacionales del Flamenco, la Escuela Flamenca de Andalucía, la entidad organizadora, ha previsto todo un programa de actividades para celebrar en la capital gaditana durante los días previos al evento. Un conjunto de propuestas que coronarán también el tour del décimo aniversario de estas distinciones por diferentes escenarios nacionales e internacionales.

Y es que entre el 10 y el 16 de noviembre, la EFA tiene preparadas un conjunto de clases magistrales con diferentes maestras y maestros del baile flamenco que se celebrarán en el Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo de Cádiz conferencias sobre la relevancia en Cádiz de Silverio Franconetti, el cantaor cuyo nombre toman este año estos premios antes conocidos como Manolo Sanlúcar. Estas charlas se producirán de la mano de la Cátedra de Flamencología de Cádiz.

Ya el sábado 15 de noviembre se espera la llegada de los galardonados a los que se realizará una recepción por la tarde en el Palacio Provincial de Diputación de Cádiz para, posteriormente, trasladarse a la peña flamenca La Perla de Cádiz para asistir a una cena y espectáculo.

Al día siguiente, a las 11.00 horas tendrá lugar la ceremonia de entrega de los X Premios Internacionales del Flamenco Silverio Franconetti Cádiz 2025 y se conmemorará el XV aniversario del 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. Hay que recordar que en ediciones anteriores estos premios han sido conquistados por artistas gaditanos como Chano Domínguez, Juan Villar o el chiclanero Alonso Núñez Rancapino y, como adelanta Manolo Bohórquez, "a buen seguro el jurado de este año tendrá a bien, yo al menos como presidente llevo mis propuestas, de acordarse en este año tan especial con la celebración en Cádiz de artistas e investigadores gaditanos".

Nombres que se decidirán el próximo mes de mayo, también en Cádiz, en la peña flamenca Enrique el Mellizo donde el jurado de los premios se reunirá y presentará el fallo de este 2025. Tras hacerse pública su decisión, comenzará la rueda de presentaciones del X aniversario de los Premios Internacionales del Flamenco. Así, en el mes de junio se pondrán de largo en la Diputación Provincial de Sevilla; en agosto irán a la 64 edición del Festival del Cante de las Minas de La Unión (Murcia); en septiembre en la Embajada de España en Roma, capital con la que este año se mantiene una conexión muy especial ya que el padre de Silverio Franconetti procedía de la Ciudad Eterna; en octubre tendrá lugar su presentación oficial en la Diputación Provincial de Cádiz; mientras que en noviembre, antes de su celebración, también se hará lo propio en el reputado tablao flamenco Corral de la Morería de Madrid.

"...Pues así y todo, el Ayuntamiento de Cádiz no ha querido colaborar en nada. Sí la Diputación y el Ministerio de Cultura, amén de otras instituciones. La EFA tiene recursos para sacar la gala adelante, aunque pocos. No habrá problemas. Pero que se sepa que el Ayuntamiento de la Tacita no ha querido saber nada de los mejores premios flamencos del mundo. Precisamente Cádiz, con lo faltita que está de eventos jondos de tronío", culmina Manolo Bohórquez su escrito público. "Así es, ni con el nombre de Silverio por delante, hija, al que 'Las viejas ricas' cantaron cuando murió, el que tan ligado está a Cádiz. Pero nada, yo no me voy a extrañar con 50 años de trayectoria que tengo en el flamenco. Patrimonio de la Humanidad y no tiene ni presupuesto, porque el flamenco tiene subvenciones pero no tiene presupuesto, como sí tienen por ejemplo las orquestas en Andalucía. Pero qué le vamos a hacer... Y con la falta que le hace a Cádiz", nos reflexiona y nos hace reflexionar de viva voz el estudioso.

Los nombres del consejo asesor y jurado de los Premios Internacionales del Flamenco

PACO CEPERO (GUITARRISTA Y COMPOSITOR)

MERCHE ESMERALDA (BAILAORA Y COREÓGRAFA)

CARMEN ARJONA PABÓN (PERIODISTA Y DOCTORA EN FLAMENCO)

CHEMI LÓPEZ GUTIÉRREZ (MUSICÓLOGO Y PRODUCTOR DISCOGRÁFICO)

ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAS “FOSFORITO” (LLAVE DE ORO DEL CANTE)

PILAR VERA ROMÁN (DISEÑADORA DE MODA FLAMENCA)

GONZALO GARCÍA PELAYO (DIRECTOR DE CINE Y PRODUCTOR MUSICAL)

SILVERIO FRANCONETTI MARÍN (FAMILIAR DE SILVERIO FRANCONETTI)

PEPE ESQUIVEL (PRESIDENTE DE LA PEÑA FLAMENCA MAZACO)

FEDE CALDERÓN (INGENIERO INFORMÁTICO Y AFICIONADO)

Hay que recordar que en el apartado de dirección están el presidente de la EFA, Luis Guillermo Cortés Fajardo y el director de los premios Manuel Bohórquez Casado. Como presidente de honor de la EFA está S.M. el Rey Felipe VI.