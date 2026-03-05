Cádiz pierde más de 2 millones de euros al año al no contar con la tasa turística

La imposición de una tasa turística en los centros de alojamiento de Cádiz le podría revertir a la ciudad un ingreso extra superior a los dos millones de euros al año. Buena parte de los ayuntamientos turísticos de Andalucía apuestan por esta tasa, cuyo desarrollo depende del gobierno regional, y algunos consideran que su gestión debería de corresponder a los propios municipios. Cádiz está entre los que la demandan. Un aspecto este que se trasladó durante el debate que todos los alcaldes de las capitales andaluzas celebraron este miércoles en Antequera, en un encuentro inédito organizado por el Grupo Joly.

El ascenso del turismo en la capital gaditana, especialmente desde la última década, ha ido acompañado de una notable ampliación de su oferta hotelera y, también, de la llegada con fuerza de los apartamentos y viviendas turísticas, un modelo este último que se ha congelado por decisión municipal para evitar los problemas de turistificación que ya sufren otras capitales del país.

El aumento de los visitantes lleva parejo un mayor 'desgaste' de la ciudad, tanto de su viario como de sus equipamientos. Los ingresos que dejan se desvían en su totalidad al sector privado: alojamiento, restauración, comercios y equipamientos como la Catedral (el centro que más turistas recibe de toda la provincia, con más de 300.000 visitantes al año). Hay que tener en cuenta que los museos públicos, tanto los gestionados por el Ayuntamiento como los que están en manos de la Junta, tienen por el momento la entrada gratuita, más allá de los periódicos debates que se plantean sobre la necesidad de cobrar entrada, al menos a los residentes en otras ciudades.

Allí donde funciona la tasa turística, que en España se limita sobre todo en Cataluña y Baleares, pero que es cada vez más habitual en ciudades turísticas de buena parte de Europa, los ingresos que se reciben por las pernoctaciones, ayudan a financiar diferentes inversiones municipales. Proyectos que no se centran exclusivamente en proyectos turísticos sino que se desvían también a actuaciones sociales, como pasa en Barcelona.

Unas cifras que superan ya el millón

El pasado 2025 la ciudad de Cádiz batió su récord de clientes en el medio centenar de hoteles (incluidos pensiones) que funcionan en la capital. Se superaron los 320.000 usuarios que en pernoctaciones, que es lo que vale para fijar una posible tasa turística (ya que lo que cuenta es el número de noches pasadas en el hotel), llegaron a 900.524.

Pero no solo de hoteles vive el turismo en Cádiz. La ciudad cuenta con un importante parque de apartamentos y viviendas turísticas. Según el registro de la Consejería de Turismo, entre ambas modalidades se ofertan cerca de 13.000 camas, lo que supone triplicar las 3.916 inscritas en el registro oficial. No hay un dato oficial en el caso de las viviendas turísticas (con 11.000 camas), mientras que en el caso de los apartamentos turísticos, el último dato publicado corresponde a 2024, con 233.593 pernoctaciones. Cabría suponer para las VUT una ocupación al menos similar a la de los hoteles, lo que supondría cerca de un millón más de pernoctaciones.

En todo esta recepción de visitantes, Cádiz cuenta con una pata muy relevante: la llegada de turistas a bordo de los cruceros que atracan en el muelle de la ciudad. La capital gaditana se encuentra entre los grandes puertos turísticos de todo el país, hasta el punto que en la Península apenas es superada por Barcelona y Valencia. En un sector en pleno crecimiento, especialmente en lo que se refiere a la llegada de barcos de alto nivel, en 2025 se cuantificaron 624.444 visitantes.

Una vez se decida la imposición de la tasa turística en Cádiz, habrá que aclarar la cantidad de la misma. En las ciudades españolas donde ya existe varía mucho según la relevancia turística de cada una y, lógicamente, la categoría del alojamiento. En otros puntos de Europa el coste de la tasa depende de un porcentaje sobre el total de la factura abonada por el cliente. Con todo, para empezar se podría cuantificar una tasa media en Cádiz de un euro por noche, e incluso imponer 50 céntimos por cruceristas y día.

De esta forma, sumando las pernoctaciones en los hoteles, apartamentos y pisos turísticos y cruceristas, y con una tasa de un euro/noche se podría alcanzar un ingreso medio anual de 2.300.000 euros, para ingresar en las arcas municipales. Una cantidad más que notable, y más para un ayuntamiento como Cádiz, que podría destinarse para acelerar la recuperación del patrimonio histórico, o para programas sociales.