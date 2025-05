Cádiz pide reducir la Zona de Gran Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Cádiz va a instar a la Junta de Andalucía a que revise la actual declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, reclamando que sea más reducida tanto en extensión geográfica (todo el término municipal actualmente) como en período temporal (las fiestas de Carnaval y los meses de abril, mayo, septiembre y octubre).

La propuesta sale del propio equipo de gobierno, que ya avanzó hace semanas que elevaría esta petición tras mantener diversas reuniones con las asociaciones de comerciantes y con los sindicatos. Y es que se considera ahora en el Ayuntamiento que esta declaración está afectando principalmente al pequeño comercio, que no puede competir con la apertura en domingos y festivos de las grandes firmas y centros comerciales; y a los trabajadores de esas grandes firmas, obligados a trabajar domingos y festivos a cambio de otras libranzas en días laborables.

No se ha especificado por parte de la Corporación, que ha aprobado por unanimidad esta reclamación que se va a elevar a la Junta, qué delimitación geográfica o temporal pretende la ciudad. Entre otras cuestiones, porque el Ayuntamiento quiere elaborar ahora un estudio que ponga de relieve cómo afecta la actual declaración, que a su vez dará herramientas para definir mejor las zonas de la ciudad y los períodos temporales del año a los que deba ajustarse la nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística que se pretende.

La diatriba o el debate, sin embargo, ha girado en otro sentido. Y es que Adelante Izquierda Gaditana ha mostrado su extrañeza por este cambio de criterio que achaca al PP, que estando en la oposición y al frente de la Junta de Andalucía acordó unas condiciones de declaración que ahora en el gobierno municipal quiere modificar.

"O se están convirtiendo al comunismo o están haciendo demagogia", ha ironizado el concejal Carlos Paradas, convencido de que la propuesta lanzada por el equipo de gobierno "prueba que el PP estuvo 8 años boicoteando al gobierno anterior". Ha recordado además Paradas que la actual ZGAT "la parió la Junta cuando Bruno era parlamentario".

Frente a este cambio de criterio que se le critica al PP, la concejala de Comercio, Beatriz Gandullo, ha cargado las tintas contra Adelante y su anterior papel al frente del gobierno de la ciudad, asegurando que la declaración actual está en vigor "porque el gobierno anterior debió en 2022 haber solicitado la ZGAT y no lo hicieron". "Fueron a remolque", ha añadido Gandullo, exponiendo cómo la Junta inició de oficio el procedimiento ante el silencio del Ayuntamiento "y fue entonces cuando tuvieron que reaccionar con un informe leve que no fue suficiente para la Junta, que les dio un plazo de 10 días para presentar alegaciones y no hicieron nada, lo dejaron caer".

En cualquier caso, sea por un cambio de visión del PP o por corregir una falta de actuación de Adelante en 2022, el Ayuntamiento pretende ahora que la Junta revise la ZGAT "con el fin de limitar su aplicación a las zonas y períodos en los que exista un verdadero fundamento turístico, protegiendo así al comercio de cercanía y garantizando el equilibrio entre la actividad económica y la calidad de vida de los barrios". "No se trata de eliminar sino de racionalizar", como ha afirmado el concejal socialista Manuel Márquez, que en consonancia con la propuesta aprobada por unanimidad ha defendido una ZGAT "que aumente la parcialidad y la contratación de personal y que no obligue al pequeño comercio a abrir para competir con las grandes superficies".