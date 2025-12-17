Cádiz pagará 2 millones de euros más por la limpieza y AIG pide explicaciones al alcalde

La subida del precio que el Ayuntamiento de Cádiz tendrá que asumir por la limpieza viaria y la recogida de residuos de la ciudad a partir de ahora se ha encontrado de frente con el grupo Adelante Izquierda Gaditana, que ni comparte ni comprende que se le vaya a pagar casi 2 millones de euros más al año a la adjudicataria del servicio cuando la ciudad "está más sucia que nunca". "Al final resulta que las medidas contundentes del alcalde de Cádiz para mejorar la limpieza de la ciudad pasan por premiar a la empresa, Valoriza, con dos millones de euros", resume el portavoz del grupo, David de la Cruz, haciendo así mención a las distintas declaraciones realizadas meses atrás por Bruno García respecto a sus propuestas para mejorar el estado de la ciudad.

Ni David de la Cruz ni el también concejal de AIG Carlos Paradas entienden "este despropósito ni el afán que tiene siempre Bruno García por favorecer a todas las grandes empresas, aunque sea a costa de la ciudad y de los trabajadores y trabajadoras". Y es que aunque la revisión de precios del contrato es una cuestión que está contemplada en la legislación y en el pliego de condiciones (al haber transcurrido ya dos años desde la formalización y haberse abonado ya más del 20% del precio total), AIG entiende que no se debe producir esa actualización.

De hecho, De la Cruz se muestra muy crítico con "esta forma de proceder del gobierno del PP", que según analiza "nos va a llevar a dos situaciones que son insostenibles: la primera, que va a terminar arruinando a la ciudad otra vez, al estar regalando millones de euros a empresas por una cuestión que debe ser ideológica, porque si no, no se entiende". "Y la segunda, que se está regalando millones de euros a empresas como Óbolo y Valoriza, que justamente esta última está destacando por tener la ciudad más sucia que nunca y por incumplir el pliego de condiciones con faltas graves y muy graves", valora.

"El alcalde de Cádiz va a pagar dos millones de euros más, con dinero público, a esta empresa que lleva dos años y que todavía no ha cumplido el pliego, cuando lo primero que debería hacer es demandar a la compañía que cumpla el contrato y asegure el buen funcionamiento del servicio", considera Paradas, que cree que incrementar los precios "sin que se esté cumpliendo el contrato es una auténtica barbaridad".

También pone el acento AIG en los problemas que uno de los sindicatos ha denunciado (con el rechazo de otro de los sindicatos con representación en la empresa de limpieza) respecto a presuntos castigos injustificados que se estaría aplicando a los trabajadores, rechazando este grupo que el equipo de gobierno "esté premiando a una empresa que no sólo tiene Cádiz más sucia que nunca, sino que está castigando a su plantilla de forma sistemática, con trabajadores que van a trabajar con miedo y en peores condiciones que nunca".

Teniendo todo esto en cuenta, lamenta AIG que en lugar de rescindir el contrato con la actual empresa, "que es lo que piden los trabajadores y lo que plantean los técnicos municipales por los graves y muy graves incumplimientos de la compañía", lo que hace el alcalde "es darle dos millones de euros más a la empresa". Y por eso, el grupo municipal de la izquierda exige explicaciones al alcalde, "porque queremos saber qué gana el Ayuntamiento dándole esa cuantía de las arcas municipales a una empresa que no está cumpliendo con su cometido ni con la ciudad de Cádiz".