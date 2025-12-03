UGT también denuncia las sanciones masivas de Valoriza, la empresa de limpieza, a sus trabajadores en Cádiz

La Secretaría de la Sección Sindical de UGT en Valoriza Servicios Medioambientales Cádiz, concesionaria de la limpieza urbana y la recogida de basura, se defiende a través de un comunicado de las acusaciones por supuesta inacción, silencio o connivencia efectuadas por CSIF.

CSIF denunció hace unos días ante la Inspección de Trabajo una serie de “irregularidades de extrema gravedad” en la prestación del servicio por parte de Valoriza a raíz del expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento contra la empresa, que ha derivado en sanciones por parte de Valoriza equivalentes a 200 jornadas sin empleo y sueldo, que se suman a otras más de 900 impuestas por expedientes disciplinarios.

Esas irregularidades consistirían en la "manipulación de registros de jornadas, falta de miles de jornadas no ejecutadas, uso indebido de personal y vehículos del servicio exclusivo para Cádiz capital en otras localidades de la provincia, inoperatividad de la obligatoria plataforma informática y reiterados incumplimientos de los niveles mínimos del servicio".

CSIF manifestó públicamente "no entender el silencio del resto de sindicatos que forman parte del comité de empresa ante la gravedad de los hechos denunciados. La falta de pronunciamiento, según muchos empleados y empleadas, genera malestar y desconcierto, ya que la plantilla esperaba una respuesta contundente, clara y unitaria”.

UGT también denuncia públicamente que Valoriza Cádiz “sanciona desproporcionadamente y hace un uso irresponsable del poder disciplinario”. Desde el sindicato entienden “que las sanciones internas masivas contra trabajadores/as resultan desproporcionadas, injustas y encaminadas al castigo de quienes denuncian irregularidades”.

“Rechazamos las acusaciones de inacción, silencio o connivencia proferidas desde CSIF, que están más en la estrategia y la propaganda más que en la lucha por los derechos laborales de la plantilla del servicio de limpieza en la ciudad de Cádiz”, manifiestan desde UGT.

"Exigimos a las otras organizaciones sindicales la defensa firme de los derechos de la plantilla sin necesidad de alarma pública. UGT, ha estado presente en múltiples reuniones con la empresa para canalizar denuncias, reconocer incumplimientos y exigir soluciones en favor de las personas trabajadoras. Donde ha sido necesario, se han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo, siempre respetando el cauce legal. El hecho de que no hayamos accedido a actuar mediáticamente en todos los conflictos no significa silencio o falta de acción, sino que priorizamos la defensa efectiva y efectiva de los derechos de las personas trabajadoras, no la autopromoción sindical mediática".

Además, UGT pide a la empresa, al Ayuntamiento y a las autoridades competentes que impulsen la supervisión real del contrato, con participación plural de todos los sindicatos para garantizar condiciones dignas de trabajo y una prestación de servicio adecuada para Cádiz.